La madre de Gabriel dice que la productora parará el documental

Patricia Ramírez, madre del niño Gabriel Cruz, asesinado por la que fuera novia de su exmarido y padre del menor, Ana Julia Quezada, ha revelado que la productora de la docuserie sobre el caso le ha manifestado su voluntad "de parar esta producción". "Si sale, nos va a hacer un daño público, porque seguramente vuelva a estar en todas las tertulias de las mañanas o de las tardes, en los cafés de muchas personas, que sin querer entienden nuestro caso como espectáculo, que piensan que somos actores, pero esto es nuestra vida", ha afirmado Ramírez.

Ramírez ha afirmado que "hay que aprender, en medios y en redes sociales, a consumir sucesos" de forma responsable. "El consumo de la violencia no puede ser una violencia. No puede ser morbo y espectáculo", ha dicho, para después solicitar "una verdadera implementación" del Estatuto de la víctima y su modificación y adaptación" para personas como ella, que se les ampare con justicia gratuita, que "los fiscales, ya que son pocos casos, actúen de oficio y con diligencia, disminuyéndose esa revictimización y esa victimización secundaria", y que "lo doten económicamente".

Así lo ha dado a conocer este martes Patricia Ramírez durante su comparecencia ante la Comisión de Interior del Senado a petición propia, donde ha explicado las supuestas "irregularidades" que se estarían dando dentro la prisión de Brieva (Ávila) con la condenada y "la intención espuria de la misma de realizar un documental o serie televisiva sobre el caso".

Patricia Ramírez ha explicado que, "gracias a la mediación de la Guardia Civil" que le propuso a la productora que la llamaran, habló con la productora y su dueña le "manifestó la voluntad de parar esta producción". De hecho, la madre de Gabriel la invitó a que se lo mandara por escrito y ella se "olvidaba de tres años de miedo" y retiraba las acciones legales contra la empresa.

No obstante, en declaraciones a la prensa tras su comparecencia en la Cámara Alta, ha dicho que no considera una "victoria" el hecho de que se hayan comprometido a paralizar el documental, dado que hay otras empresas interesadas en el caso. "Espero que si nos están escuchando, hagan lo mismo que la primera y me pueda ir a descansar tranquilamente", ha añadido.

Pacto de estado para todas las víctimas de violencia

En su comparecencia, la madre del niño Gabriel ha pedido a los senadores un pacto de Estado, ya que es "un asunto de especial trascendencia", porque "puede afectar a cualquiera" y "no tiene nada que ver" con la política o lo que "cada partido represente". "Son derechos humanos que creo que cada ideología los tiene en común", ha defendido.

Ramírez ha argumentado que el último pacto de Estado fue el de 2017 contra la violencia de género, que ha permitido que se "desarrollen aún más las leyes" en esta materia, así como "una cohesión social tremenda y que hoy eso permite que nadie pueda publicar determinados titulares, que nadie pueda volver a victimizar o culpabilizar a las víctimas de maltrato, que tengan los servicios y las asistencias que merecen, aunque quede mucho camino por delante".

En concreto, ha pedido que lo que se pactó en materia de violencia de género "se traslade a cualquier víctima de violencia" de especial gravedad como agresiones sexuales, pederastia y violaciones, o asesinatos, "pero no solo por parte de hombres"; un pacto contra la violencia y la revictimización de las víctimas "en cualquiera de sus manifestaciones, física, verbal y mediática". Además, Ramírez ha reclamado más recursos para la asistencia psicológica. "Nada nos va a arreglar ver a un psicólogo de la Seguridad Social cada dos meses, porque en medio, si no me asisten, lo mismo, perdónenme, yo ya me he tirado por la ventana", ha aseverado.

Por otro lado, dentro de este pacto de Estado, Patricia Ramírez quiere un preso condenado por delitos violentos de especial gravedad "no pueda jamás realizar ni un documental, ni una serie televisiva, ni un libro", y que se controlen las comunicaciones de estos "si resultan dañinas para las víctimas". "Por último, en este pasto de Estado, muy encarecidamente, y me van a perdonar porque quizás es el punto más duro, pido a nivel político que no se politice a las víctimas", ha enfatizado Ramírez, quien cursa estudios de criminología y psicología.

En una larga intervención de más de una hora, Patricia Ramírez ha dicho que va a interponer querella contra Ana Julia Quezada y, de forma subsidiaria, contra instituciones penitenciarias por haber intentado grabar un documental, "de forma espuria", utilizando unas comunicaciones "que no son adecuadas para eso y con un ánimo de lucro". "Sabemos que se ha valido de medios como teléfonos móviles y ayudas de funcionarios para conseguirlo", ha detallado, al tiempo que ha añadido que les está "dañando" y "origina lesiones".

Denuncia por "hechos penales en la prisión de Ávila"

En segundo lugar, la madre de Gabriel Cruz ha dicho que mañana se va a interponer una denuncia ante la Guardia Civil por "una serie de hechos penales de gravedad que están aconteciendo en la prisión de Ávila". Patricia Ramírez ha criticado la falta de información que tiene y ha tenido durante todo el caso, así como que Ana Julia Quezada tenga, a su juicio, más derechos que ellos.

Ramírez ha reconocido que "las leyes no son matemáticas", pero "los que las interpretan tienen que entender que si esta mujer tenía derecho", ellos también. "A diferencia de que nosotros no hemos matado a nadie, ni hemos lesionado, ni hemos atacado la integridad ni física ni moral de absolutamente nadie. Por tanto, sus derechos no pueden prevalecer por encima de los nuestros", ha zanjado.

"Yo me quiero volver a retirar a la intimidad, no tengo ningún afán de salir públicamente más y solo les pido que si me pueden ayudar para que así lo pueda hacer y para que mi pequeño pueda estar orgulloso de mí, porque vea que me cuido y empiezo a construir sin piedras en el camino se lo agradezco soberanamente", ha subrayado Ramírez visiblemente emocionada y aplaudida por los senadores que le han respaldado y han cogido el guante. La madre de 'el pescaíto' ha entregado a los parlamentarios unos pececitos en agradecimiento y recuerdo del pequeño Gabriel.

Por su parte, la senadora de Más Madrid Carla Antonelli ha dicho que espero que "este nuevo ejercicio de coraje de madre" también "sirva para llevar a buen puerto" ese pacto de Estado porque "no es una cuestión de ideología, es una cuestión de derechos humanos".

Desde el Grupo Parlamentario Vasco, Estefanía Beltrán de Heredia ha puesto en valor que Ramírez haya llevado al Senado "aportaciones en positivo para mejorar el sistema" y ha llamado a todos los grupos a hacer el "esfuerzo, recoger esas propuestas" y conseguir el pacto de Estado. Por su parte, Joan Josep Queralt, de ERC, le ha agradecido su "valentía" y "por ir sin escudo por la vida".

"Gabriel estará orgulloso de tener la madre que tiene. Estará orgulloso de la lucha que está llevando a cabo su madre y que la sociedad española en general también está orgullosa del trabajo que estás haciendo, que vas a seguir haciendo y que, bien sea a través del pacto de Estado o como sea, estaremos siempre, siempre a tu lado", ha afirmado el socialista José Manuel Franco.

Finalmente, el portavoz del PP Luis Javier Santamaría ha afirmado que "habrá que analizar la normativa penitenciaria que propone" Patricia Ramírez y ha asumido "el reto" de ponerse a trabajar en sus propuestas y ponerse "manos a la obra".