La Junta de Gobierno previa al Pleno de hoy en la Diputación no llevaba el Gordo de Navidad en el bombo, pero sí un montón de pedreas que esperaban como agua de mayo cientos de autónomos, empresas, asociaciones y pueblos. Más de 2,4 millones de euros se van a repartir entre este año y el próximo a 350 elegidos, que no afortunados, porque no es la suerte, sino mucho trabajo, lo que les ha traído hasta aquí.

Destaca entre las cuatro convocatorias de subvenciones resueltas, por numerosa y por su novedad, la de apoyo a los bares, cantinas, tabernas, restaurantes y tiendas y colmados de pueblo. 225 autónomos y empresas van a recibir 1.400 euros cada uno, hasta sumar 315.000 euros de los 404.000 que se habían presupuestado. Sobran 89.000 euros cuyo destino se tendrá que decidir, así como analizar si se pueden mejorar las bases de cara a próximas convocatorias, para que el dinero llegue a más negocios.

La Diputación recibió 281 solicitudes, de las que el 80% han sido estimadas y el resto denegadas no por falta de crédito, como ocurre en otras líneas de ayuda, sino por incumplir alguna de las bases de la convocatoria.La existencia de más de dos establecimientos del ramo en el mismo pueblo se significa como supuesto más repetido, 38 de los 56 casos, frente a otros como no estar al corriente de pago, presentar la documentación fuera de plazo o no estar entre las actividades subvencionables (según el epígrafe de la CNAE).

Entre los beneficiarios se encuentran nuevos burgaleses, como Osiris Reyes, que en abril llegó de Madrid con su familia a Cueva de Juarros y abrió la cantina, y otros que llevan toda la vida tras la barra de su pueblo y han recibido incluso el homenaje de sus vecinos, como Emilio Medel, en Neila, que en breve se jubila para dejar al frente del bar El Macho a su mujer, Rosa.

La Diputación espera poder publicar el listado de beneficiarios aprobado esta mañana en el Boletín de la Provincia del 29 de diciembre. A partir de ese momento, tendrán 10 días hábiles (hasta el 17 de diciembre) para justificar la subvención.

Para 37 ferias agropecuarias. Las ferias agropecuarias que organizan asociaciones y ayuntamientos de la provincia se repartirán 127.000 euros en ayudas. La Cabaña Real de Carreteros, los Amigos del Perro Perdiguero de Burgos, la Asociación Cultural El Soto de Sotillo de la Ribera, la DO Arlanza, el CIT de Covarrubias y las organizaciones agrarias Asaja y UCCL recibirán 3.000 euros cada una, mientras que para los productores de cerezas y manzanas de Las Caderechas serán 6.000.

En el caso de los ayuntamientos, las subvenciones varías desde los 12.000 euros que recibe Lerma por su gran feria de maquinaria agrícola a los 729,08 para la Junta Vecinal de Arroyal o los 972,04 para Manciles por el Mundo Agrorural de Rai Ferrer.