Pedro Alegre, trabajador social con una gran experiencia con menores, asegura que si quienes esparcen bulos sobre los niños que llegan de África para encontrar aquí un futuro menos incierto los conocieran de cerca, no tardarían nada en cambiar de opinión. «Los prejuicios, la ignorancia y los populismos baratos intentan atemorizar y transmitir un miedo irracional a la población con respecto a estos chicos, cuando lo único que quieren es aprender español, formarse y trabajar para enviar dinero a casa», explica el coordinador de Hogar Burgos, una casa sostenida por la Junta de Castilla y León, que gestionan la Fundación Salud y Comunidad y la entidad vasca Lagunduz, y en la que viven en la actualidad 9 chavales que han llegado del África subsahariana y para quienes el día a día es idéntico al de cualquiera de su edad. Esos prejuicios son los mismos que podrían hacer admirar el trabajo de Abdelwahab El Karouni a quien no supiera de su origen o de su pasado en un centro de menores tras marcharse de su casa en Marruecos. «Yo tenía muchos sueños, quería estudiar, quería ser modelo, actuar, escribir, aprender a cocina, viajar... y en mi entorno sabía perfectamente que eso no iba a pasar. A mi padre no le gustaban mis objetivos y nunca me apoyó, al revés, me lo impidió», explica.

Abdel fue un adolescente que llegó a España solo y con lo puesto, literalmente vestido con un pantalón corto, una camiseta y unas chanclas, y en las manos, un Nokia muy antiguo. Tenía poco más de 16 años. «Me marché de mi ciudad porque estaba harto de no recibir apoyo para mis proyectos y de que mi padre me maltratara. A mi madre le decía muchas veces que me iba pero no se lo creía. Cuando le llamé desde Melilla se pensó que era una broma», cuenta.

No fue fácil. Hasta en tres ocasiones intentó llegar a la ciudad autónoma y siempre le echaban para atrás, pero en un día de especial movimiento y mucho gentío en la frontera se pudo mimetizar con una familia europea con muchos niños y llegar a suelo español. «Como no tengo la piel muy oscura ni pinta de africano no saltaron las alarmas y me colé. Cuando me di cuenta de que ya estaba dentro eché a correr sin parar como si me hubieran abierto las puertas del cielo. Llegué a un centro comercial y luego fui a una comisaría. Allí nos tuvieron -a mí y a otros chicos que también eran pequeños- muchas horas hasta que nos llevaron a un centro de menores que está en las afueras de la ciudad, a unos pocos kilómetros».

No pasó mucho tiempo antes de que se decretara el confinamiento por la pandemia de covid y Abdel, como tantos otros chicos de su edad, pasaba las horas muertas mirando las redes sociales. Hasta que una noche decidió no ser un espectador pasivo. Comenzó a hacer 'directos' e invitar a quienes le seguían a participar en el clásico juego de rellenar una serie de casillas con nombres de distintas categorías que empiezan con la misma letra: un país, una marca, un color, un animal... Por esos misterios del algoritmo, las citas nocturnas fueron ampliando su público cada vez más y creándose el ambiente familiar que se suele extender entre personas que comparten los mismos espacios virtuales. En una de estas veladas, contó a sus seguidores que era un menor marroquí en un centro a punto de ser mayor de edad y preguntó que a qué ciudad le aconsejaban trasladarse. «Una chica, también árabe, me seguía desde Burgos y me dijo que era una ciudad muy tranquila, así que me fui para allá» (...).

(Reportaje completo en la edición en papel de hoy de Diario de Burgos o aquí)