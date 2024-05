Mañueco denuncia el "abandono" del Gobierno a Castilla y León

El presidente del Partido Popular en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, denunció hoy las "carencias" del Gobierno de Sánchez con Castilla y León y, especialmente, con provincias como Palencia, donde está pendiente la construcción del tercer carril de la A-62 a la altura de Dueñas o la finalización de la construcción de la autovía entre Burgos y Aguilar de Campoo. Además, reclamó "un repaso" en el firme de la A-67 entre Palencia y Santander y criticó el abandono que sufre, por parte del ejecutivo nacional, el Canal de Castilla. Una infraestructura que, a juicio de Fernández Mañueco, está "infrautilizada".

Así lo dijo en la localidad palentina de Grijota durante la celebración de un acto sectorial titulado 'Defensa de nuestro patrimonio: Canal de Castilla'. "Teresa Ribera habla de futuro en sus mítines pero a Castilla y León y a Palencia lo único que ha traído es fracaso y políticas del pasado", dijo Mañueco que aprovechó para culpar al PSOE por haber roto el equilibro entre el lobo y el ganadero "perjudicando al mundo rural" o por haber "frenado las inversiones en modernización de regadíos". "Ribera en Europa va a hacer lo mismo que España: Nada. No va a hacer nada por la despoblación, nada por el campo, nada por los agricultores o ganaderos, nada por los jóvenes y nada por el futuro de España", remarcó el presidente de los populares en la Comunidad.

Por eso, y porque "el PP es el único partido capaz de frenar al sanchismo", Fernández Mañueco pidió aglutinar el voto el próximo 9 de junio como manera de "frenarle y mandarle un mensaje firme y contundente". "Hay que demostrar que rechazamos la amnistía y que queremos detener las políticas de enfrentamiento y división. Basta ya de crear muros. No vamos a consentir que haya privilegios y nos vamos a oponer a los constantes agravios hacia la Comunidad", señaló el también presidente de la Junta que aprovechó además, para destacar las políticas del gobierno de Castilla y León en materia de economía, educación o servicios sociales. "Nuestro gobierno ofrece estabilidad, seguridad, utilidad y actuaciones centradas en tener una economía dinámica capaz de generar empleo. En cinco años como presidente, he bajado los impuestos, somos referentes en servicios sociales y tenemos la mejor educación de España. Estamos comprometidos con el medio rural, con los agricultores, los ganaderos y la industria agroalimientaria". Frente a eso, dijo, Sánchez ejemplifica "la agonía y el fracaso" de una legislatura "que no tiene ni un año de vida".

El presidente autonómico del PP se preguntó qué es lo que ha hecho Sánchez por Castilla y León en todo en este tiempo. "Solo ha hecho dos cosas: recortar las partidas presupuestarias y el dinero que llega a la Comunidad y a Palencia y nombrar a Óscar Puente como ministro para vergüenza de todos. Encima, le nombra ministro de Transportes para asegurarse de que se frenan todas las infraestructuras pendientes", denunció.

En ese sentido, Fernández Mañueco insistió en que España necesita ministros y representantes en Europa que sigan en ejemplo de Isabel Tejerina o Miguel Arias Cañete a los que "se escuchaba y se hacía caso". "Necesitamos una fuerte presencia del PP en Europa para flexibilizar la burocracia y defender los intereses del campo. Queremos producir en igualdad de condiciones que en el resto de países. Basta ya de injusticias", aseveró el líder regional del PP que terminó su intervención insistiendo en que todavía "no hay nada decidido" de cara a la próxima cita electoral y por eso, dijo, "hay que llenar las urnas" con papeletas del Partido Popular. "Hay que tomarse estas elecciones como propias porque lo que ocurra va a influir en España y eso, nos afecta y nos preocupa. Somos los únicos capaces de hacer frente al sanchismo. Todo lo demás, es dar alas a Sánchez y a un Gobierno cuyos socios solo se han puesto de acuerdo para aprobar la Ley de Amnistía que ha sido, el mayor caso de corrupción política en la democracia española", aseguró Mañueco al tiempo que denunció que Sánchez se haya "atrincherado" en el Palacio de La Moncloa. "Es un auténtico bochorno", concluyó.

Por su parte, la presidenta del PP de Palencia, Ángeles Armisén, denunció que el proyecto para la rehabilitación integral de la esclusa 13 del Canal de Castilla "ha caído en el olvido" con el Gobierno socialista, mientras que el PP cumplió con "la palabra dada" en el año 2018 cuando la reforma se incluyó en el documento de los Presupuestos Generales del Estado.