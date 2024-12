La ejecución de las obras de remodelación de los Jardines de don Diego y todo su entorno iba a realizarse en once meses, y ya va camino de que se alargue otros once. El doble de duración para unos trabajos que, según avanzaban, se topaban con modificados por parte del equipo de gobierno y problemas inesperados, tanto de planificación como de detalles que no estaban contemplados, y que no se vieron hasta que se empezó a hacer zanjas. La empresa adjudicataria de estas obras, Arpape, pidió una nueva ampliación del plazo a finales de octubre, para que les dejen añadir 20 semanas y media, por una larga lista de causas que, según la firma, justifican que esta céntrica zona de Aranda siga ocupada por máquinas, operarios y vallas hasta finales de marzo de 2025.

Hasta 13 motivos incluye la empresa en su petición de prórroga, de todo tipo y condición, pero «no aporta ni planning de obra ni cronograma para lo que falta», especifica la concejala de Obras del Ayuntamiento arandino, Ana María Hervás, que está a la espera de los últimos informes técnicos para concretar si se aceptan esa justificación para el nuevo retraso en las obras o si se considera culpa de la empresa y se le impone la correspondiente sanción.

Uno de los nudos gordianos de esta obra no se encuentra en los propios Jardines, sino que se ubica entre la plaza de la Virgencilla y la calle San Gregorio, que se añadió al proyecto inicial a posteriori. Al empezar a levantar aceras y asfalto, la empresa alerta que se encontraron los más diversos problemas. «La red de evacuación entre San Gregorio y Pedrote ha tenido que ser rediseñada, unido a la presencia de una cámara de comunicación que no estaba registrada», sumado a «la presencia de una doble red de abastecimiento y el hecho de la interacción de un ramal con la ubicación definitiva de los contenedores de residuos ha obligado a reevaluar la red de la zona». Algo similar argumenta Arpape en el cruce con la calle Postas, justo al otro lado de la obra, donde apareció una red de saneamiento cruzando la calle «la cual está en desuso, pero interaccionaba con la alienación del cruce del abastecimiento».

También alude a las redes de comunicaciones telefónicas y de internet (...).

