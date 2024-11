El Burgos CF está viviendo unos momentos difíciles, quizás los más difíciles desde que ascendió a Segunda División. Son ya ocho jornadas sin ganar y la derrota ante el Sporting reflejó fielmente el estado de preocupación que se vive en el club, en la plantilla y, sobre todo, entre la afición. Luis Miguel Ramis hizo un análisis del partido sincero, sin esconder las carencias de su equipo. Y también habló de varios de sus jugadores, los que deben tener mayor protagonismo. Entre ellos, Curro Sánchez, el mejor futbolista de la plantilla y que atraviesa su peor momento desde que fichó por el club burgalés.

Curro ve «entendible» la preocupación de la afición y reconoció que «ya no encontramos esa comunión, ya no solo con la afición, tampoco con nosotros mismos». Admitió que ahora mismo «es un Burgos irreconocible». Y no escondió que a nivel personal «tampoco me estoy encontrando bien». «Es una situación dura para nosotros y para la afición, pero no queda otra que dar la cara, seguir trabajando y reconocer que no estamos siendo el Burgos que todos queremos. Hay que dar un paso más. Ha habido un cambio de entrenador, con nuevos conceptos, pero hay cosas que no se pueden permitir».

El futbolista blanquinegro reconoce que no sabe si el problema «es físico o mental» pero recuerda «un Burgos que cuando le metían un gol ha sido capaz de remontar partidos, sobre todo aquí en casa». «Empezamos bien el partido, con ocasiones para ponernos por delante, pero hoy en día en el fútbol la línea es muy fina y si te equivocas lo pagas. En la segunda parte pegamos un bajón y no nos podemos permitir eso, no nos podemos permitir desconectar de los partidos 20 o 5 minutos».

Esta temporada ha marcado tres goles, todos a balón parado: dos penaltis y una falta



«Cuando ganas se tapan muchos errores y cuando pierdes los errores salen a la luz. Individualmente, también hablo de mí, tenemos que dar mucho más, trabajar mucho más, ser más contundentes en los duelos, físicamente dar un paso hacia adelante y sobre todo darle a la afición un Burgos reconocible», continuó.

Curro Sánchez es un hombre muy importante dentro del vestuario y defiende a sus compañeros: «Somos un equipo muy trabajador, muy responsable, pero cuando las cosas van mal no queda otra que cambiar y dar mucho más. Quizás es la primera vez que el Burgos se ve en una situación así. Entendemos que la afición no esté contenta con nosotros, tampoco nosotros lo estamos. Hablo como Curro y si estoy aquí es porque quiero trabajar y quiero ser otra vez el Curro que todo el mundo conoce y darle al equipo lo que más necesita».

Pese a ello, no descarta dar la sorpresa en Santander porque «esta categoría no entiende ni de dinámicas ni de rachas. Lo que está en nuestra mano es la humildad, el compromiso con este escudo que llevamos en el pecho».