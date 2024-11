Iván duerme plácidamente mientras su madre, Arancha, le pasea en la sillita. El otoño se exhibe con toda su belleza ocre y dorada en el entorno del barrio de Cótar. Hoy ha tenido suerte la preciosa criatura de dos meses: como no ha llovido, su mamá ha podido salir a disfrutar de la tarde con él pese a que el viento traiga frío. Aunque parezca mentira, sucede que la calle en la que viven se convierte en un barrizal impracticable cada vez que llueve, hasta el punto de convertirse en un peligro para Arancha salir de casa con el carrito del bebé; lo sabe requetebién: estando aún embarazada, un día se resbaló justo en la puerta de su casa con el consiguiente y lógico susto. «Cuando llueve con fuerza es casi imposible hasta llegar en coche. Es una vergüenza que tengamos esta calle así, sin asfaltar.Da pena y nos da rabia», explica a este periódico la joven mamá. Cuando se producen tormentas de cierta intensidad, el agua baja por la calle -que es un tanto empinada- como un torrente, arrasando con todo a su paso.

El pasado mes de junio, sin ir más lejos, una tarde cayó un chaparrón feroz que anegó todo el entorno e inundó su vivienda: Arancha y su pareja, Iván, muestran vídeos del desastre. Estuvieron días y días achicando agua y limpiando el desastre. Se les estropeó medio garaje y hasta la caldera por culpa de la torrentera incontenible. En el Ayuntamiento de Burgos conocen la situación de esta zona del barrio de Cótar: Arancha ha enviado escritos y ha realizado llamadas por doquier reclamando el arreglo y adecentamiento de esta calle. No ha obtenido respuesta en estos meses por parte del Consistorio más que para decir que el no ser suelo es lo que tiene; sin duda, andan en el número 1 de la Plaza Mayor más pendientes de sonrojar a la ciudadanía burgalesa haciendo un papelón tan histórico como lamentable con las subvenciones a las ONG de la ciudad. «Podían invertir ese dinero aquí, que nos hace bien de falta», apunta otro de vecino del barrio.

(Reportaje completo en la edición en papel de hoy de Diario de Burgos o aquí)