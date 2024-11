El futuro comercial del aeropuerto de Villafría está condenado a depender de forma exclusiva de las esporádicas operaciones impulsadas por los touroperadores en función del momento, de la oportunidad de negocio y de los riesgos que quieran asumir. Un destino que ya se acepta como definitivo después de que las buenas intenciones mostradas hace un año por los representantes del sector turístico no tuvieran continuidad por falta de respaldo.

Esa es la conclusión a la que han llegado las agencias de viaje ante el devenir de los acontecimientos. Los representantes del sector desisten en su intento de colaborar con el Ayuntamiento para crear un calendario fijo de vuelos chárter con base en Burgos.

La situación estratégica en desventaja del aeródromo con respecto a otros aeropuertos del entorno dimensionados y ya asentados en la red comercial, sus limitaciones operativas (argumento ya esgrimido por la Junta de Castilla y León para descartar la infraestructura para la programación del Club de los 60) y la ausencia de un impulso institucional que sí disfruta su competencia condicionan cualquier proyecto.

Villafría bien merecía un último intento para hacerse con un nicho de mercado pequeño, pero suficiente para dinamizar la operativa y atraer más oportunidades. Por ello, representantes de las agencias de viajes y del Ayuntamiento iniciaron hace un año las conversaciones para encontrar la fórmula mágica que permitiera a la dotación exprimir toda su capacidad.

Tras esta primera toma de contacto positiva el Ayuntamiento ya dejó clara su posición: todo apoyo institucional se desligaría de una inyección económica directa. De esta forma, la responsabilidad de hacer propuestas y de plantear alternativas para estimular la operativa comercial descansaban en los profesionales del turismo.

Estos, sin embargo, comprendieron con el paso del tiempo que el recorrido era mínimo sin colaboración y la administración local tampoco movió ficha, bien para alimentar el contacto iniciado, bien para buscar alternativas en común. «Aquello se quedó así. Lo pedimos, pero no se consiguió nada», lamenta la presidenta de la Federación Provincial de Agencias de Viaje, una Icíar Blanco que refleja el estado de ánimo de un sector resignado. «Vimos que no iba a haber avances y la verdad es que estamos decepcionados con las instituciones públicas, como ocurre con la Junta. Estamos decaídos», resume. Transcurrido un año no se han producido más reuniones entre las partes, por lo que Villafría no contará con el nivel de actividad que sí tienen el resto de aeropuertos pequeños del país salvo algunas excepciones como Huesca.Para ello haría falta «mucho dinero» y las agencias de viaje asumen que no contarán con aportación pública. «El Ayuntamiento ya nos dijo que no iban a seguir con las políticas de antes. Dijeron que se iban a implicar algo», recuerda Blanco.

El Ayuntamiento, por su parte, pone el foco en otras cuestiones alejadas de un calendario de vuelos chárter. «Las agencias tendrán todas las facilidades y estamos abiertos a colaborar, pero son movimientos puntuales y el aeropuerto está abierto todo el año», matizaCésar Barriada. El responsable de ProBurgos defiende la posibilidad de encontrar alguna aerolínea que opere desde Villafría por interés económico o estratégico. Esa es la postura municipal, con un mensaje añadido. «No hemos tirado la toalla con el aeropuerto».

