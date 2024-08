«Significa mucho añadir mi nombre a la lista de ganadores»

Sepp Kuss se llevó una Vuelta a Burgos en la que tuvo que emplearse a fondo para superar a un Max Poole que nunca se dio por vencido. El estadounidense del Visma bajó del podio satisfecho por el triunfo. «Estoy muy contento porque la Vuelta a Burgos es una carrera muy importante. La lista de ganadores es impresionante y para mí significa mucho añadir mi nombre a esta nómina», explicó.

Además del triunfo, destacó que acabó la ronda castellana «con buenas sensaciones». «Para mí era lo más importante y cada día me he ido encontrando mejor. Esto hace que tenga muchas ganas de afrontar lo que viene», apuntó el del Visma refiriéndose a la Vuelta a España.

Llegó a Burgos convencido de que estaba en un buen estado de forma y que los entrenamientos habían ido por el camino correcto. Pese a todo, pensaba que sería complicado llevarse el maillot morado definitivo. «No tenía dudas, pero por norma general no he obtenido buenos resultados en carreras de una semana, más si eran con una contrarreloj. No era un recorrido para mí, ya que la etapa de montaña era bastante explosiva y corta», añadió.

Lo que también señaló es que su actuación estuvo por encima de lo esperado. «Me ha sorprendido mi rendimiento en Las Lagunas y en la crono», respondió.

Le tocó apretar los dientes ante el joven Max Poole, con el que solo le sobraron cinco segundos. «Es un gran talento y ha hecho muy buenos resultados el año pasado. Este tuvo un accidente complicado y acaba de volver a competir, pero con solo 21 años es un gran corredor», manifestó. Incluso en el tramo final de esta última jornada tuvo que estar muy atento. «Me dijeron que trataban de lanzar el esprint, pero he visto a algún corredor que iba con ellos había perdido unos metros y cuando lo vi intenté cerrarlo», comentó

Le gustó la Vuelta a Burgos y celebró que no hubiera viento, ya que los abanicos no se le dan especialmente bien. «Es una carrera muy completa, con un poco de todo. Cuando no sopla el viento es diferente y hemos tenido suerte con el aire. La carrera es muy bonita», declaró el ciclista del Visma.

En breve llegará su gran objetivo del año y defenderá el número uno que consiguió en la pasada Vuelta a España. «Estoy preparado para afrontar este reto. Correré la Clásica de San Sebastián y después descansaré hasta que empiece La Vuelta», concluyó.