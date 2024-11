El PP acusa al Gobierno de actuar de "mala fe" ante la DANA

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de actuar de "mala fe" ante la DANA, ya que, a su entender, "pudo declarar emergencia nacional e involucrarse desde el primer momento y no lo hizo". Además, ha criticado que el jefe del Ejecutivo no comparezca la próxima semana en el Pleno de la Cámara Baja para ofrecer explicaciones a los ciudadanos tras la catástrofe y tenga previsto asistir a una "cumbre del clima".

"Qué paradojas. Lo cierto es que Pedro Sánchez debería suspender esa participación en esa cumbre del clima y debería estar en el Pleno de la próxima semana explicando qué hizo o qué no hizo la Confederación Hidrográfica del Júcar, que depende de la vicepresidenta tercera del Gobierno de España", ha declarado Tellado en una rueda de prensa en el Congreso, tras la reunión de la Junta de Portavoces.

Además, Tellado se ha hecho eco de la información del diario ABC acerca de que Seguridad Nacional advirtió a Moncloa de la DANA doce horas antes y ha dicho que le gustaría saber por qué el presidente del Gobierno "no actuó con esa información que Seguridad Nacional dirigió a la Moncloa". "Es tremendamente grave. Quizás Pedro Sánchez no actuó porque estaba en la India. No lo sabemos", ha apostillado.

"Mazón ha estado todos los días sobre el terreno"

Al ser preguntado si el PP ha pedido cuentas al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por activar tarde las alertas y si su 'barón' autonómico debería dar explicaciones, Tellado ha señalado que Mazón ha estado "todos los días sobre el terreno, atendiendo a personas, resolviendo problemas y cumpliendo con sus obligaciones".

"Y he visto a un presidente del Gobierno abandonar sus propias responsabilidades diciendo que, si necesitan ayuda, que la pidan. Creo que son dos formas muy distintas de entender la responsabilidad por parte de un dirigente político", ha enfatizado, para subrayar que Mazón "comparecerá en las Cortes Valencianas la próxima semana y Pedro Sánchez no".

Tellado se ha preguntado que "si esto no es una emergencia nacional, qué lo es", después de que se hayan producido más de dos centenares de fallecidos y siga habiendo decenas de desaparecidos. "El Gobierno pudo declarar emergencia nacional e involucrarse desde el primer momento y no lo hizo. Y creo que ahí no es que el Gobierno haya actuado mal, es que creo que el Gobierno ha actuado de mala fe", ha afirmado.

La actuación de la CHJ y de la AEMET

A renglón seguido, y sobre la gestión de Mazón el martes 29 de octubre, Tellado ha indicado que corresponde al presidente de la Generalitat "dar explicaciones sobre la agenda de ese día", pero ha subrayado que sí saben que "la Confederación Hidrográfica no alertó hasta cerca de las 7 de la tarde".

Además, ha indicado que en el comité de crisis estaban presentes miembros del Gobierno de la Generalitat "que mantenían al tanto" a Mazón de "todo lo que iba sucediendo a lo largo de la tarde". "Lo que tienen que explicarnos desde la Confederación Hidrográfica es por qué no se avisó hasta poco antes de las siete de la tarde", ha reiterado, para añadir además que la Generalitat Valenciana "transmitía la información que le remitía la AEMET".

Preguntado de nuevo si el PP nacional hace autocrítica por la gestión de Carlos Mazón en las primeras horas de la catástrofe o reconoce errores, Tellado ha subrayado que ahora se trata de apoyar a las víctimas y afectados y ha añadido que "habrá momento para las valoraciones políticas que vendrán después".

"La realidad es que es indiscutible que el presidente Mazón, que todo su Gobierno se ha volcado en esta catástrofe con todo lo que tenían a su alcance. Y a mí me gustaría poder decir lo mismo del Gobierno de España, que creo que no lo ha hecho, que trabajaba a solicitud", ha dicho, recordando la frase de Sánchez acerca de que "si necesitan ayuda que la pidan".

Destaca que Mazón comparecerá en las Cortes Valencianas

Tellado ha señalado que los políticos tienen que estar "a la altura de los ciudadanos" y encontrar el terreno en el que deben "trabajar juntos". "El Gobierno de la Generalitat Valenciana ya lo ha hecho. Una propuesta de un centenar de medidas de colaboración entre administraciones para la ayuda a los afectados y para la reconstrucción y la revitalización de las zonas afectadas. Es el plan Valencia del que habló Feijóo", ha manifestado.

Además, ha destacado que hay un compromiso de "rendición de cuentas" por parte de la Generalitat Valenciana "con la disposición del presidente Mazón de comparecer ante las Cortes Valencianas la semana que viene para dar respuestas y someterse al control parlamentario".

Paralelamente, ha dicho que el Grupo Popular ofrecerá su apoyo en el Congreso a los reales decretos de ayuda del Gobierno de España que vaya a aprobar el Congreso, si bien ha dicho que el primer plan aprobado por Sánchez se queda "corto" y tiene que ser "más ambicioso" y "más basado en ayudas directas que en créditos".

Ribera, la "gran desaparecida"

Dicho esto, ha defendido la comparecencia de tres ministros, la vicepresidenta Teresa Ribera, la titular de Defensa, Margarita Robles, y el titular de Interior, Fernando Grande Marlaska. Sin embargo, ha dicho que el Gobierno ha ofrecido la comparecencia en Pleno el día 13 de noviembre del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, por tener encomendada "la coordinación de la respuesta de esta catástrofe".

Tellado ha acusado a Ribera de ser la "gran desaparecida" en este asunto y le ha recriminado que no asista al Pleno de la próxima semana pese a que es responsable directa de las políticas de prevención de los últimos años.

A su entender, en materia de política hídrica hay que saber "qué se ha hecho y de qué no se ha hecho para prevenir riesgos de inundaciones en las cuencas hidrológicas de nuestro país y especialmente en las que afectan a la Comunidad Valenciana".

"Su respuesta a la ciudadanía es inexcusable para el PP y desde luego para los ciudadanos que llevan años escuchando a este Gobierno decir que la emergencia climática era su principal reto. Es prioritario que alguien le explique al conjunto de la ciudadanía por qué los hechos no se han correspondido con los discursos y por qué no se ha dado prioridad a las inversiones previstas precisamente para afrontar las consecuencias del cambio climático", ha enfatizado.

Tellado ha señalado que la "prioridad" del PP será estar "al lado de la población afectada" por la DANA y "ofrecerles soluciones, respuestas y medidas" que están "dispuestos a negociar y pactar con el Gobierno para que las personas, por una vez, desde que gobierna Pedro Sánchez". "Le pedimos al Gobierno y a sus socios que cambien sus prioridades", ha indicado.

"La ausente vicepresidenta tercera tendrá que explicar lo que, desde sus competencias, no hizo en relación con las obras previstas en distintos planes para esa cuenca hidrológica del Júcar y lo que no hizo. Y creo que nos debe una explicación a todos", ha abundado, para denunciar esa "estrategia de fuga permanente en la que se encuentran Pedro Sánchez y sus máximos dirigentes" y culpar a Ribera de estar "más centrada en sus ambiciones personales y políticas" en la Comisión Europea.