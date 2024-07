24 coreografías se dan cita en el Certamen Burgos/Nueva York

Un total de 24 espectáculos de creadores provenientes de Alemania, Italia, Rusia, Francia, Grecia, España, Israel, Taiwán, Cuba, Portugal y México participan en el 23 Certamen Internacional de Coreografía Burgos & Nueva York, cuyo programa de representaciones arranco? el pasado 8 de julio con el ciclo 'Danza en el Camino' y se extenderá? hasta el próximo viernes 26 de julio. El festival, uno de los certámenes más prestigiosos del país y el que mayor cuantía económica destina a premios —61.000 euros repartidos en las diferentes secciones—, constituye una plataforma de proyección para nuevos creadores y coreógrafos emergentes de todo el mundo.

Danza en espacios urbanos

El Certamen continúa apostando, un ano más, por los espectáculos diseñados para espacios no convencionales. Piezas que pueden disfrutarse en las secciones 'Danza en el Camino' y 'Bailando con piedras'. La primera de ellas lleva la creación coreográfica a 15 localidades de Castilla y León, Galicia, Aragón y País Vasco en un recorrido que arranco? en Canfranc (Huesca) el 8 de julio y finaliza el día 22 en los Yacimientos de la Sierra de Atapuerca de Burgos. Las piezas seleccionadas son Diva, un solo que firma el coreógrafo italiano Giovanni Insaudo, Nakama, un trabajo de los creadores cubanos Miguel Álvarez y Javier Pela?ez, Tulio, componentes del colectivo afincado en Barcelona The Concept Ci?a; y Entre pasos y encuentros, del dúo formado por Carlos Aller y Cecilia Bartolino.

Por su parte, 'Bailando con Piedras' se celebrara? el martes 23 de julio en la Llana de Afuera de la capital burgalesa, que servirá? de escenario para la representación de las seis obras seleccionadas, cuyo motor principal es el uso del espacio abierto y la cercanía con el espectador. Se trata de Drauma, propuesta de la portuguesa Paulina Espinosa y la mexicana Mariana Oliveira; Honest del bailarín y coreo?grafo valenciano Kiko Lo?pez; Revelacio?n, coreografía del artista cubano La?zaro Alejandro Batista; En Cuclillas, creada por Antonio Leo?n, Paloma Ramos, Marta Reguera e Isaac Sua?rez, que conforman el colectivo andaluz de danza Premohs; Flowerheads, pieza de danza contemporánea que el coreógrafo Elías Aguirre trae al Certamen, y Pan y rosas, de la bailarina formada en danzas urbanas, flamenco y danza contemporánea Tina Martí?.

El Teatro Principal se cita con la danza contemporánea y urbana

Quince espectáculos firmados por creadores emergentes de España, Alemania, Italia, Rusia, Francia, Grecia, Israel y Taiwa?n conforman en esta edición la categoría 'Danza en el Teatro', que vuelve a reunir piezas de danza contemporánea y urbana en una única competición. El miércoles 24 de julio se celebrara? la primera semifinal, en la que los espectadores podrán disfrutar de la puesta en escena de los espectáculos We Shall in the Place Where is No Darkness, de los italianos Selene Martello y Dario Wilmington, integrantes de la Tired Eyed Company; The Falling Man, una exploración de las ideas que plantean la coreógrafa catalana Roser Tutusaus y el israeli? Tom Weksler; Burders os Being, del italiano Alessio Damiani; Still Life with Dead Pheasant, del también italiano Valerio Zaffalon; Adverso, a cargo de la cubana Lisvet Barcia; Between The Walls, que firma el creador ruso Ildar Tagirov; Kowaw, obra con la que los taiwaneses Szu Shih Min y Hsin-Hsuan Yu desembarcan en el Teatro Principal, y Ha?-bi-tus, de Alessandra Ruggeri.