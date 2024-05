El área de Participación Ciudadana está ultimando los preparativos para llevar a cabo una consulta entre los vecinos del Casco Histórico Alto para decidir si se implanta en el barrio el estacionamiento regulado con prioridad para residentes mientras se lleva a cabo la construcción de un aparcamiento en la calle Álvar Fáñez. Finalmente, se realizará a través del servicio de información 010, según confirmó la concejala Carolina Álvarez.

Se ha optado por esta solución al considerar que es la más factible, dado que ya se cuenta con la herramienta, bien a través del teléfono o el formulario que hay en la página web del Ayuntamiento. El área de Estadística deberá facilitar el censo de los empadronados en esa zona de la ciudad y la de Informática tendrá que arbitrar un sistema para que solo pueda votar una persona por hogar. El objetivo es realizar la consulta antes de verano.

La pregunta que se hará a los vecinos será: «¿Deseas que se establezca una zona de estacionamiento regulado que priorice el aparcamiento para los vecinos las 24 horas al día los 7 días de la semana?». A la que se podrá responder sí o no. De este modo, se quiere conocer la opinión de los residentes sobre la regulación del aparcamiento ante la reducción de los espacios para poder dejar los coches.

La asociación vecinal siempre ha argumentado que esta zona no es como el resto de la ciudad, dado que otros barrios sí disponen de otras opciones para aparcar, pero el Casco Alto, no. Las edificaciones son las más antiguas y no cuentan con garaje. De ahí que si se establece una zona de aparcamiento regulada, los vecinos tienen que tener preferencia en todo momento, ya que de lo contrario no tendrían ninguna posibilidad de aparcar en determinados momentos.

La actual zona azul funciona de 10 a 14 horas y de 16 a 20 de lunes a viernes y de 10 a 14 los sábados, pero el barrio demanda una zona naranja o verde, que sea prioritaria para residentes las 24 horas y los 7 días de la semana de manera provisional al menos hasta que se construya el aparcamiento. También se permitiría aparcar a no residentes un tiempo determinado.

Cabe recordar que el equipo de Gobierno (PP-Vox) apuesta por la construcción de un estacionamiento subterráneo en un solar de 6.000 metros cuadrados de la calle Álvar Fáñez, que está incluido en el PGOU, pero no será a corto plazo, dado que lo primero es contar con un estudio arqueológico, que está en elaboración. Luego se tendrá que obtener el visto de bueno de la Comisión de Patrimonio de la Junta de Castilla y León por el entorno tan sensible en el que está enclavado.