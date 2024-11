El gerente del ECyL, Jesús Blanco, anunció hoy la contratación de 177 orientadores y técnicos interinos para las oficinas de Empleo de la Comunidad, este año, al igual que se hizo en 2023, lo que avanzará en que las plantillas estén "más cubiertas" y ofrecer un "mejor servicio".

Blanco, que compareció en las Cortes para desgranar los retos del ECyL, en la nueva etapa, tras la ruptura del gobierno de coalición con Vox, remarcó que el objetivo a futuro es que al final esos trabajadores acaben formado parte de la estructura del servicio.

El gerente insistió en el avance del servicio en el catálogo de prestación de servicios a través de las nuevas tecnologías y puso de relieve que incluso han tenido contactos con un empresa para implementar un "pequeño proyecto" para atención de usuarios con inteligencia artificial, "pero sin olvidar que tiene que haber detrás una persona siempre".

La procuradora del Grupo Socialista Nuria Rubio denunció que el ECyL ha dejado de ejecutar 838 millones de euros, con Alfonso Fernández Mañueco al frente de la Junta, el 47 por ciento de su presupuesto y faltan 323 plazas sin ocupar en sus plantillas . "Casi la mitad de los recursos para fomento del empleo no han sido utilizados; desaprovechan esos fondos cuando hay miles de personas buscando una oportunidad laboral", dijo en las Cortes, tras la comparecencia del gerente del ECyL.

Rubio mostró su "profunda preocupación" ante una "gestión ineficiente y negligente" de un servicio que "no impulsa ni el empleo ni el bienestar laboral" y trasladó un "panorama de alarma" ante la falta de ejecución y "escasez de resultados" con el Ejecutivo de Mañueco.

La socialista criticó que Mañueco "vendiera al mejor postor" la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, con su pacto con Vox hace dos años, lo que provocó que se "desmantelara" el servicio y se reveló "la poca importancia" que da a este área "tan importante para esta tierra". "Mañueco mantiene Castilla y León en una precariedad laboral mientras otras autonomías avanzan", dijo, para cargar contra la "incompetencia, la nula capacidad y lo poco que importan las personas de esta tierra" al presidente. Aseveró que el presidente de la Junta es el responsable de la falta de estabilidad sufrida por el ECyL y su "gestión errática" y de su "mala planificación" pese al aumento de fondos desde el Gobierno de Pedro Sánchez.

Jesús Blanco trasladó a la socialista que no sabe "de dónde sacan esos datos" y aclaró a la procuradora que no ofrecen un servicio asistencial, no son "generadores de empleo". "Ayudamos con líneas de subvenciones pero no intervenimos directamente en la economía", argumentó.

Asimismo, recordó que los fondos no son de Pedro Sánchez sino de los ciudadanos que pagan impuestos y criticó que este año, la Comunidad ha recibido 27 millones menos del Estado de las trasferencias finalistas para empleo, que se reparten "con criterios poco trasparentes y desconocidos".

El gerente asumió que la ""estabilidad del EcyL es muy importante y defendió que el servicio "ha funcionado, se han convocado las líneas y se han resuelto de manera bastante digna y acertada". Tras cinco gerentes en su etapa anterior, abogó por dotar a la gerencia de un "sesgo de seriedad" y comentó que "está bien actuar, pero hay que afilar el hacha primero, para salir a cazar, no puedes lanzarte como un loco a cazar", dijo, para explicar que en estos momentos "se está llevando acabo análisis de datos necesario" para "tratar de racionalizar y simplificar" y "aunque hemos llegado a mitad partido, vamos a hacer las cosas algo mejor".

Un ente inexistente

Por su parte, el procurador del Grupo Mixto Francisco Igea denunció que el ECyL ha sido un ente "inexistente" esta legislatura, y recordó que "tiene un récord difícil de batir" ante el elevado número de gerentes nombrados durante la etapa de Vox en coalición con el PP. "La gerencia si puede presumir de haber creado empleo", ironizó, para desear al gerente que "logre acabar la legislatura".

Igea criticó asimismo la escasa ejecución de fondos del ECyL y se preguntó de qué fue a hablar en las Cortes el gerente hoy, cuando no hay presupuestos de la Comunidad para 2025. "Vivimos en la mitología", dijo.

Mientras, la procuradora del Grupo UPL - Soria Ya Leila Vanessa García criticó un modelo de políticas activas que no responde a las necesidades del mercado laboral soriano y exigió implementar actuaciones adaptadas a las necesidades del territorio. Lamentó además la "deficiencia" en la gestión de recursos y exigió que se desarrollen al máximo las ayudas al funcionamiento.

El procurador del Vox Ignacio Sicilia reconoció que Castilla y León es una de las mejores autonomías de España en tasa de paro y cargó sus críticas contras las medidas impuestas por el Gobierno central que constituyen "condicionantes" a la generación de puestos de trabajo en la Comunidad, como la "desastrosa" reforma laboral, la elevada carga impositiva o los elevadísimos costes laborales. Aseveró que ayudas y subsidios "ayudan muy poco" para que se salga del desempleo.

Defendió por último la gestión del Vox al frente del ECyL, porque, dijo, mejoró en 20 puntos el grado de ejecución de sus fondos respecto al dato del ejercicio 2022.

Por el PP, la procuradora María Paloma Vallejo ensalzó el objetivo de la Junta de lograr el pleno empleo y su gestión del ECyL con 50 medidas convocadas por 238 millones de euros. Asimismo, se felicitó por la "firma apuesta" del Ejecutivo de Mañueco por el Dialogo Social.