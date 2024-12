Feijóo ve "gravísimo" el "ataque" de Sánchez al Poder Judicial

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este jueves que son "gravísimas" las declaraciones del jefe del Ejecutivo "atacando" al Poder Judicial y al PP cuando, según ha dicho, es él quien ha "intentado politizar la Justicia" con sus nombramientos en la Fiscalía General del Estado y en el Tribunal Constitucional. A su entender, hay que estar "muy desesperado" para hacer esas acusaciones y Pedro Sánchez "lo está".

"Yo le pediría al presidente del Gobierno que fuese un poco más responsable. No vale todo. No vale destruir la separación de poderes en nuestro país, no vale destruir la democracia española, y que el máximo responsable de ese ataque a la democracia española sea nada más y nada menos que el presidente del Gobierno de España", ha declarado Feijóo.

Así se ha pronunciado --a su llegada a la entrega de la XXI edición de los Premios Joven Empresario que organiza CEAJE-- un día después de que Sánchez asegurara en una charla informal con periodistas que el PP juega con las "cartas marcadas" en su labor de oposición con ayuda de algunos jueces.

Además, Sánchez se quejó de que desde las filas del PP se hable de un "calvario judicial" y en especial de las declaraciones del jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, que en redes sociales ha venido adelantando decisiones que, según denuncian en el Ejecutivo, los jueces terminan adoptando días después.

Dice que es la Fiscalía la que "juega con las cartas marcadas"

Al ser preguntado por esas palabras de Sánchez deslizando que hay connivencia entre el PP y algunos jueces, Feijóo ha afirmado que hay que estar "muy desesperado" para hacer esas manifestaciones y ha recalcado que el presidente del Gobierno "lo está" al hablar de la "politización de la Justicia" tras sus actuaciones.

Así, ha recordado que Sánchez nombró "fiscal general del Estado a una ministra", en alusión a Dolores Delgado, y "ha nombrado magistrado del Tribunal Constitucional a otro ministro", en referencia a Juan Carlos Campo.

"Creo que hay que ser un poco respetuoso. Y esto sería para reírse, si no fuese porque es gravísimo el ataque del presidente del Gobierno a la independencia judicial y a un poder del Estado", ha enfatizado.

"Voy a defender la independencia judicial"

En este punto, ha indicado que "si hay alguien que está jugando con las cartas marcadas sin duda es la Fiscalía General del Estado" que dirige Álvaro García Ortiz, al que ha acusado de "utilizar una información judicial para hacer oposición" al PP, en referencia al caso de la filtración de los datos de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Tras recordar que el PP salió del Gobierno de España por una moción de censura del PSOE, Feijóo ha pedido al jefe del Ejecutivo y al PSOE "ser un poco más sensatos y un poco más responsables" dado que "si hay alguien que ha intentado politizar la Justicia, es el propio presidente del Gobierno con el nombramiento del fiscal general del Estado y con el nombramiento de los miembros del TC", según ha reiterado.

Dicho esto, ha afirmado en que va a seguir defendiendo la independencia judicial y no va a atacar la separación de poderes como, a su juicio, hace el Gobierno y sus socios, con independencia de que en 2018 se presentara una moción de censura por una sentencia judicial. "Creo en la independencia judicial, voy a defender la independencia judicial", ha abundado.

Al ser preguntado por las alusiones de Sánchez al jefe del gabinete de Ayuso por adelantar decisiones judiciales, Feijóo ha indicado que a él le parece "muy bien que cualquier persona que tenga algún tipo de relación o información con un caso, pues que se la llame desde el Poder Judicial". El TS ha citado el 8 de enero como testigo a Miguel Ángel Rodríguez en la causa contra el fiscal general.

Pregunta a Sánchez por qué cesó a Ábalos

Además, Feijóo ha afirmado que el PP aún no saben por qué Pedro Sánchez decidió cesar en el verano de 2021 al exministro de Transportes José Luis Ábalos, que está declarando este jueves de forma voluntaria ante el Tribunal Supremo en el 'caso Koldo'.

"Todavía no sabemos por qué el presidente del Gobierno cesó al señor Ábalos. ¿Qué información tenía para cesar al señor Ábalos? Hay que indicar que sabía muchas cosas y que las tapó todas", ha apostillado.

Feijóo ha asegurado que él "comprende" la "situación del presidente del Gobierno" pero ha dicho que no es "problema" del PP porque ni Ábalos, ni su exasesor Koldo García, ni el presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, pertenecen a su formación.

Así, ha recalcado que la próxima semana Sánchez va a tener un "viacrucis" porque en los juzgados van a comparecer personas relacionadas con su entorno y de su partido, desde Aldama o Koldo García, hasta su propia mujer (Begoña Gómez) o la asesora de Moncloa (Cristina Álvarez). "Pero nadie es del Partido Popular", ha abundado.