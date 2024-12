CCOO denuncia "inseguridad" en el trabajo para personas LGTBI

CCOO Castilla y León denunció hoy la "inseguridad" de los centros de trabajo para las personas LGTBIQ+, donde aportó "cifras tan alarmantes" como que casi el 40 por ciento del colectivo "ni siquiera puede manifestar su identidad de género, su expresión o su orientación sexual" en el lugar en el que desarrolla su actividad, "por miedo a sufrir agresiones físicas y psíquicas".

Así lo trasladó hoy la secretaria de Enseñanza del sindicato en Salamanca e integrante del grupo de trabajo LGTBI+ de CCOO en la Comunidad, Laura Mayo, quien alertó de que las peores cifras se encuentran en la enseñanza, "uno de los sectores con más 'armarización'. "Podríamos pensar que es el sitio donde más seguridad debería haber, por los menores, pero lamentablemente muchos de los docentes se ven coartados por el tipo de comentarios de los compañeras, compañeras, de las familias… lo cual es muy triste que no puedas manifestar tu personalidad y cómo eres dentro del lugar en el que vas a pasar la tercera parte de tu vida", sentenció, en declaraciones a Ical.

Mayo insistió en que estudios internos y externos del sindicato constatan que los centros de trabajo "no son seguros" en este sentido y reclamó el desarrollo del Real Decreto que desarrolla la ley para "intervenir en la negociación colectiva y conseguir más derechos y más seguridad para este colectivo". En este marco, CCOO desarrolla una serie de formaciones, asambleas formativas y talleres para que las personas que "van a llevar a cabo esta negociación colectiva cuenten con esa formación y apliquen las medidas planificadas que recoge este Real Decreto".

Estas iniciativas, que se pusieron en valor hoy en la jornada celebrada en la sede del sindicato, "van a asegurar, por ejemplo, que a las personas trans se les reconozcan los derechos, que los documentos de la empresa tengan un lenguaje inclusivo, que existan sanciones adecuadas para cualquier persona que tenga comportamientos LGTBIfóbicos".

Al respecto, declaró que CCOO forma en esta matera a sus delegados, porque la "discriminación de una persona lesbiana, gay, bisexual, etcétera, en los centros de trabajo, es una prioridad y siempre ha sido una cuestión sindical". Igualmente, ofreció esta formación y asesoramiento a la patronal "para que, con todos estos temas, se consiga una negociación dentro de los convenios colectivos".

Agresiones de "bajo nivel"

Mayo explicó que en el trabajo principalmente se producen agresiones denominadas "de bajo nivel", tales como diferentes comentarios, no ascender "porque es la lesbiana de turno o no tenerlos en cuenta para hacer determinados trabajos". "Son discriminaciones que no son tan directas, no son tan penalizables a nivel legal, pero sí que hacen que al final la persona no pueda expresarte como es, como el resto de sus compañeros en la empresa", anotó.

Además, manifestó que este tipo de acciones se dan a "nivel horizontal", entre compañeros, si bien es cierto que hay casos, dijo, de "gerentes, capataces, etcétera", que "llevan a cabo esta discriminación directa y que al final hacen que la persona abandoné la empresa, con lo que supone esa pérdida de talento también para el sector empresarial".

Por su parte, el representante del grupo de trabajo LGTBIQ+ de CCOO en Castilla y León, Chema Domingo, condenó en primer lugar la agresión homófoba que tuvo lugar este fin de semana en Valladolid a dos turistas que, "simplemente por ir por la calle, les han agredido", por lo que apeló a que las instituciones "hagan algo más" y "se agarren más a simbologías que tienen que ver con respeto e igualdad y no tanto con otro tipo de ideologías que no respetan a nadie".

Por otro lado, explicó que la jornada de este jueves con delegados de CCOO se desarrollan de forma habitual y se intenta que coincidan con ciertas fechas, en este caso con el Día de Derechos Humanos, que fue el día 10 de diciembre, "para recordar que los derechos LGTBIQ+ son derechos humanos".