Siempre fue un tipo imaginativo, creativo, con la mente en constante ebullición. Suyas son varias patentes que, por poco, no trascendieron como hubiera debido y deseado, quedándose a las puertas de un horizonte sin límites. Pero jamás le arredró no haber conseguido lo que se proponía. Y así fue cómo, un día, el burgalés César García Gallo se dio cuenta de que no existía un lugar, un espacio -contenedor, plataforma, guía- que informara de todos los eventos que cada ciudad y provincia de España ofrecen cada día a los ciudadanos. No sólo en el ámbito cultural, sino también en el gastronómico, patrimonial, artístico... Y se puso manos a la obra. Así es como nació 24plans.com, que se ha convertido, en apenas dos años de máxima actividad, en la mayor web de eventos de España.

Lo avalan miles de visitas, y es la suya una web que ha exigido -y exige- el trabajo de varias personas; pero se ha convertido en una herramienta que, también, invita a que los protagonistas de los eventos se anuncien allí, libremente. Tiene, entre otras cosas, una ventaja imbatible: no exige esos largos y latosos procesos de registro que suelen empujar al potencial usuario a tirar la toalla. Es decir: uno puede consultar la oferta de todo tipo que tiene la ciudad de, pongamos como ejemplo, Palma de Mallorca, sin necesidad de rellenar cuestionarios, formularios, lentos y farragosos protocolos. Es cierto que, registrándose, hay ciertas ventajas, entre ellas la posibilidad de que usted o yo podamos anunciar una obra de teatro en nuestro pueblo; un concierto en el colegio de nuestros hijos; o una performance en mitad de la Gran Vía de Madrid.

La herramienta es sencilla e intuitiva: permite acotar territorios, tiempos y tipo de eventos concretos. Y siempre está actualizada (gracias a su dedicación, a otros trabajadores de la empresa, y a quienes conociendo la plataforma han sido conscientes de su valor), aunque García Gallo admite que siempre se puede ir a más, que todavía se puede perfeccionar. 24plans.com surgió en plena pandemia, de ahí que hasta ahora no haya cogido vuelo (cuando se paró el mundo, no había oferta de casi nada). Aquello no le desanimó y hoy es consciente de que su idea tiene futuro. «Nos lo planteamos así: en nuestra plataforma hay sitio para cualquier evento, incluso del pueblo más pequeño de cualquier provincia del país. No todo tiene que ser grandes eventos, grandes conciertos, grandes citas culturales», explica García Gallo.

En Burgos funciona de maravilla (tiene controlado todo, desde los grandes contenedores culturales hasta el bar más pequeño que acoge la exposición de un pintor novel). Pero en el resto de España el retorno está a un nivel similar. «Vamos creciendo poco a poco, con redes de colaboradores, con personas que, conociendo la herramienta, la van alimentando. Aquí cabe todo: desde mercadillos que se hacen en el país hasta las playas. Hay eventos fijos, de los que hay información, a los temporales. Es importante porque cada vez más lo conoce más gente y ellos mismos alimentan la plataforma». En España existen 8.131 municipios, y en 24plans quieren recoger la oferta de ocio de todos ellos. Toda una ambición: «Queremos que si en cualquier lugar hay algo interesante y no está registrado, se sepa que le damos visibilidad y que nuestra plataforma todos tienen cabida. Es bueno para ellos y para todos», concluye García Gallo.