Una relación inquebrantable

Amigos, algunas veces educadores, siempre compañeros de juegos, consentidores, confidentes, que brindan todo su cariño y sabiduría a sus nietos. Así se consideran muchos mayores que, como cada año, celebran hoy su día más especial, el de los abuelos.

Maribel Cáceres, de 64 años, celebra esta festividad. Tiene dos hijas y dos nietas, y su madre, de 94 años, aún vive. Esta madrileña de ascendencia segoviana es, por tanto, hija, madre y abuela. Adquirió este último rol en enero de 2022 y asegura que las niñas «me han alegrado la vida. Estar con ellas es estar feliz», afirma sobre Inés, de dos años y medio, e Irene, de 16 meses.

«Igual que he querido ser madre, siempre he querido ser abuela», confiesa en una conversación en la que reconoce que «no lo había pensado mucho y no se había imaginado que ser abuela» fuera lo que está viviendo. Para Maribel, lo mejor de esta nueva experiencia es «verlas crecer, cómo hacen cosas nuevas, cómo hablan».

En el lado opuesto, también encuentra algo negativo: «Que te agotan física y psicológicamente porque tienes que estar pendiente. Tienes que estar detrás de ellas todo el rato». En este sentido, ve un hándicap el hecho de convertirse en abuelos a edades más avanzadas, aunque «no en el sentido del sentimiento y el amor que tienes hacia los nietos». Cree que en la actualidad, en algunos casos, adoptan un rol de criadores que antes no existía por «los salarios bajos, los horarios y la dificultad para conciliar».

Isabel Tomé es la madre de Maribel y desde hace unos años vive en una residencia para mayores, pero «siempre estaba dispuesta a estar con sus nietos. Los ha querido mucho», asegura su hija Maribel. «El primer año de mi hija mayor, yo llamaba a mi madre porque la niña estaba con fiebre y cerraba su tienda para venir a ayudarme y quedarse con ella. Sin ningún reproche ni pega. ¡Y encima dándoles caprichos!», bromea.

Hay, además de esta clásica, otras maneras de ser abuelo, como recuerdan desde Aldeas Infantiles SOS, que defendieron ayer el «papel protagonista» de las personas mayores en el cuidado a la infancia y reivindicaron que se reconozca «la labor de los abuelos y abuelas acogedores, que se convierten en los cuidadores principales de sus nietos y nietas». La entidad detalló que de los 51.203 niños y niñas que crecen en España en el sistema de protección, 10.812 lo hacen en la modalidad de acogimiento extenso, es decir, con algún miembro de su familia biológica, en la mayoría de los casos, abuelos o abuelas.

Y como anécdota, la empresa aragonesa de móviles para mayores, Maximiliana, ha lanzado una iniciativa por este día para que los nietos puedan enviar cartas físicas de agradecimiento a sus abuelos sin coste y desde el WhatsApp del número 633 155 998. Durante el proceso, se preguntará por el nombre del abuelo o abuela, el mensaje que le quieren transmitir, una foto y la dirección de envío. Al confirmar, la carta se generará de manera automática, se imprimirá a color y se depositará en Correos sin coste para el nieto. En de cuatro a cinco días. la carta llegará a destino.