Sunak adelanta las elecciones generales británicas

El primer ministro británico, Rishi Sunak, ha anunciado este miércoles a las puertas del número 10 de Downing Street que las elecciones generales de Reino Unido se celebrarán el próximo 4 de julio, medio año antes de la fecha prevista.

"Ahora es el momento de que Reino Unido elija su futuro", ha señalado el 'premier' británico, que ha confirmado su candidatura y ha repasado alguno de los logros recientes "durante el momento más complejo desde la Segunda Guerra Mundial", destacando por encima de otros la mejora de los datos económicos.

Durante una comparecencia de algo menos de diez minutos, Sunak ha señalado que Reino Unido se ha enfrentado en los últimos cinco años a la época "más desafiante" desde la Segunda Guerra Mundial debido no solo a la pandemia de coronavirus, sino también a la invasión rusa de Ucrania y sus efectos en la economía mundial.

En este punto, Sunak ha aprovechado para poner en valor los resultados financieros de Reino Unido, donde la economía crece "más rápido que nunca" y por delante de Alemania, Francia o Estados Unidos; y donde la inflación "está de vuelta a la normalidad", con el impacto positivo que eso implica en la sociedad.

"La pregunta ahora es: ¿A quién se le confía convertir esa fundación en un futuro seguro para usted, su familia y nuestro país? Ahora es el momento para que Reino Unido elija su futuro. Decidir si queremos construir en el progreso que hemos hecho, o arriesgarnos a volver a un esquema sin plan", ha manifestado.

Con estas palabras, Sunak ha incidido en su convencimiento de "hacer lo que es bueno" para el país. "No puedo decir lo mismo del Partido Laborista, porque no sé lo que ofrecen. En realidad, tampoco creo que ustedes lo sepan, y eso es porque no tienen un plan", ha aseverado el líder conservador.

En este punto, el mandatario británico ha dado paso a una serie de críticas a los laboristas y su líder, Keir Starmer, quien, según él, "ha demostrado una y otra vez que tomará el camino fácil y hará cualquier cosa para hacerse con el poder".

"Si no tienes la convicción de seguir adelante con lo que dices, si no tienes el coraje de decirle a la gente lo que quieres hacer, y si no tienes un plan, ¿cómo podrías ser el primer ministro?", ha remachado un Sunak que confía en liderar un nuevo Gobierno que "restaure el orgullo y la confianza" en el país.

A lo largo de la jornada se han producido varios acontecimientos que han elevado las sospechas sobre este anuncio, como los cambios de agenda de varios ministros, incluido un retorno prematuro desde el extranjero del titular de Exteriores, David Cameron.

Además, los ministros del gabinete han ido llegando a lo largo de la jornada a Downing Street para asistir a una reunión excepcional que ha terminado poco antes de que Sunak saliera a anunciar la fecha de los próximos comicios en las islas.

El posible adelanto electoral ha estado sobre la mesa en los últimos meses debido a las tensiones internas en el seno del Partido Conservador, si bien este mismo miércoles Sunak se había limitado a ceñirse a su mensaje de que la votación tendría lugar en la segunda mitad del año. Por su parte, el Partido Laborista se erige en las encuestas como el favorito para hacerse con la victoria.