FAE sitúa como sus principales prioridades para el Ayuntamiento de Burgos, en minoría tras la salida de Vox del equipo de gobierno, la generación de suelo industrial suficiente para acoger nuevas inversiones industriales de gran tamaño en los próximos años, aunque ello suponga un mayor endeudamiento para la ciudad, y el diseño empresarial del Parque Tecnológico, que considera una infraestuctura clave para el futuro de Burgos en la que hay que acertar con las tecnologías que acoja.

Así lo ha considerado esta mañana su presidente, Miguel Ángel Benavente, en el tradicional desayuno navideño de la ejecutiva de la patronal con los medios de comunicación, quien ha hecho un balance positivo del año 2024, tanto empresarial como laboralmente, aunque ha advertido de la "inestabilidad" en los mercados internacionales y en la situación nacional (ralentización del consumo, elevada inflación, incremento de los costes laborales, aumento de precios y la reducción de la jornada laboral, enumeró) de cara a 2025.

Benavante, que no ha adelantado si continuará en el cargo cuando finalice su actual mandato tras las elecciones de septiembre ("depende cómo me encuentre, tomaré una decisión", sentenció), aconsejó a Cristina Ayala que priorice en lo que resta de su mandato el generar terrenos industriales suficientes "de manera inmediata" para acoger posibles inversiones. "Si ahora quiere venir una gran empresa, no hay 50 hectáreas para poder ofrecer. El Ayuntamiento no tiene que tener problemas en endeudarse para poder tener planificación de terrenos para tenerlos a disposición de las empresas".

Asimismo, recordó que el Parque Tecnológico está a punto de terminar sus obras de urbanización el próximo año "y que el futuro de Burgos dependerá del acierto que tengamos en incorporar empresas tecnológicas en este espacio". FAE cree que hay que estudiar con detenimiento las tecnologías con mayor potencial que se deben implantar en esta zona, que van cambiando desde el inicio de este proyecto hace ya dos décadas. Recordó, en este sentido, que en Zaragoza se están implantando proyectos tecnológicos (como los centros de datos) que requieren de gran cantidad de energía. "Burgos tiene un importante déficit en este sentido".

Respecto a la salud de FAE, que ha incorporado a 50 nuevas empresas y sus 567 trabajadores durante el presente ejercicio, su presidente insiste en que debe sostenerse con los ingresos de las cuotas de sus asociados, "como ocurre hoy". "Nos dan seguridad, tranquilidad, estabilidad y, sobre todo, independencia. Si se depende de las subvenciones y de los programas de las instituciones públicas estás abocado a aceptar muchas veces lo que ellos quieren".