El Real Madrid vende las camisetas de Mbappé con demoras

El Real Madrid puso a la venta desde este jueves las camisetas oficiales del francés Kylian Mbappé, con el '9' a la espalda, y debido a la alta demanda en la página web oficial del club se avisa de que la entrega podría demorarse de cuatro a seis semanas.

Un retraso en los pedidos que no ocurre con las camisetas de otras estrellas del conjunto blanco como el brasileño Vinícius Junior o el inglés Jude Bellingham.

Camisetas, que oscilan de precio de los 120 a los 185 euros en adultos y que también se pueden adquirir en la nueva tienda del club en un estadio Santiago Bernabéu, que el próximo martes a las 12:00 horas CET (-2 GMT) acogerá la presentación de Mbappé por todo lo alto.

Además, desde este jueves se pueden adquirir las camisetas de otros futbolistas que cambian su dorsal para esta temporada.

El francés Eduardo Camavinga cambia el '12' para lucir el '6' que deja libre Nacho Fernández; el uruguayo Fede Valverde coge el relevo del alemán Toni Kroos con el '8', dejando el '15' para el turco Arda Güler. Por otro lado, el galo Aurelien Tchouaméni deja el '18' para llevar el '14 que libera Joselu Mato.

Además, Jesús Vallejo, quien vuelve tras un año cedido en el Granada, portará el '18'.

De todos ellos, además del resto de futbolistas de la primera plantilla, se puede adquirir ya la camiseta.

Eso sí, aún no es posible comprar una camiseta del brasileño Endrick, quien hasta que no cumpla la mayoría de edad, el próximo 21 de junio no será futbolista del Real Madrid a todos los efectos.

Un Endrick que previsiblemente lucirá el '16' a la espalda para su primera temporada en el conjunto blanco.