La rapidez suele cotizarse al alza cuando de trámites burocráticos se trata. Y más en uno tan común como la renovación del carné de identidad. Porque por más que la cita previa esté al día, a veces se producen contratiempos que acarrean retrasos y, por ende, desesperación de los ciudadanos. La Policía Nacional ha incorporado una nueva herramienta para ganar agilidad, el DNI Exprés. Unas cabinas, con fotomatón incluido, con las que se aligera aún más el buen ritmo que a día de hoy existe en la Comisaría.

Las dos nuevas cabinas de DNI Exprés llevan instaladas en la Comisaría Provincial desde antes de verano. Pueden renovarse dos carnés de manera simultánea y actualmente al día se hacen alrededor de una decena. Eso es, explica la responsable de expedición, Purificación García, porque hasta el momento es un método poco conocido. Y eso que desde la recepción suele recomendarse su uso para ganar tiempo.

García puntualiza que no siempre es posible cumplimentar el trámite a través de este nuevo método. Para empezar, solo está habilitado para renovaciones, no en caso de pérdida y robo. Básicamente porque para poder utilizar la máquina hay que introducir el microchip del DNI en vigor para que el sistema recabe todos los datos. Tampoco es útil si hay algún cambio de domicilio o la firma. En el caso del pasaporte, solo valida si se hace de manera conjunta con el carné, pero no de manera exclusiva.

Una vez dentro de la cabina, lo primero que solicita la máquina son las huellas dactilares. El sistema permite una fácil detección en caso de intento de fraude o usurpación de identidad. Seguidamente, llega el momento de la foto. Y es que con el DNI Exprés no es necesario hacérselas previamente, sino que actúa de igual forma que un fotomatón. El último paso es la configuración del chip electrónico. En cuestión de cinco minutos, el trámite está completado.

«Creemos que es una buena forma de renovar el carné rápido. Siempre que podemos solemos recomendarlo cuando vienen los ciudadanos. Es cierto que muchos ya vienen con las fotos y prefieren hacerlo como siempre, sobre todo ahora que estamos al día con las citas, pero es bueno que se empiece a ver como una opción», concluye la responsable de expedición de la Comisaría.