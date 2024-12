Casi tres lustros lleva Campofrío provocando sonrisas y agitando conciencias con su tradicional anuncio de Navidad. Imborrable es el recuerdo de aquel spot tras el incendio de la fábrica de La Bureba o los que vinieron en tiempos de pandemia para celebrar la existencia o hacer frente al miedo. De enorme actualidad sería el que en 2019 alertaba de las fake news (noticias falsas) y, tras desafiar el año pasado a la Inteligencia Artificial, en esta ocasión la multinacional de origen burgalés ha realizado un viaje al pasado para resucitar a personajes ilustres de la cultura como Quevedo, Valle Inclán, Gloria Fuertes, José Luis López Vázquez, Eugenio, Gila o Fofó. Para hacer un llamamiento a «reencontrarnos con lo que nos hace especiales». Es decir, a la identidad de los españoles.

Campofrío ha presentado este martes 'Identiqué', una campaña publicitaria que, «ante el riesgo real de perdida de nuestra identidad, desea ser un homenaje a nuestra forma de ser y a esos valores que compartimos y que hacen que sabrías decir dónde m estás por muy grande que sea el enemigo».

En esta ocasión, Campofrío «ha recurrido a personas que ya no están con nosotros, pero cada uno tiene un alto impacto en la construcción de nuestra identidad por lo que significaron en nuestra cultura tan única o por su mirada en nuestras ciudades», explica Mónica Moro, directora creativa de This is Libre, quien desde hace trece años lidera la producción de los anuncios navideños de la marca.

'Identiqué', nombre con el que se ha bautizado al anuncio, se pregunta cómo verían el mundo de hoy en día esa pequeña representación de personajes ilustres que, a su manera, han «contribuido a la construcción de nuestra identidad».

Imagen del reparto en el que se ven a los protagonistas del anuncio de Campofrío. - Foto: Campofrío

#Identiqué es eso tan nuestro que no puede ser nadie más ?? #NavidadCampofrío pic.twitter.com/kRcx5LK8go — Campofrío España (@Campofrio_es) December 17, 2024

Destaca el papel de Óscar Lasarte, actor protagonista de '¿Es el enemigo? La película de Gila', la participación de Rody Aragón, quien interpreta a su padre Fofó, o de Gerard Jofra, hijo del humorista Eugenio.

Lasarte destaca que «Gila es un ídolo, el cómico por antonomasia español y una inspiración durante toda mi vida, por lo que ha sido un honor y una bendición interpretarlo en ambos proyectos» y Rody Aragón, con una actuación que resulta muy entrañable, se muestra agradecido por poder interpretar «un papel que es todo un regalo. Mi padre transmitía grandes valores a los niños s y marcó una época que aún hoy en día papás y abuelos siguen agradeciendo».

De i. a d., los personajes de Gloria Fuertes, Valle Inclán, Gila y José Luis López Vázquez. - Foto: Campofrío

Producida por Harry, el realizador Dionisio Naranjo se estrena en la dirección de una campaña de Campofrío de Navidad. Ya se puede visualizar en redes sociales y en breve en televisión.