La Fiscalía de Soria solicitó una pena de tres años y nueve meses de cárcel para el ex procurador socialista soriano Ángel Hernández al que acusa de cinco delitos, dos de ellos en el ámbito de la violencia sobre la mujer por coacciones y maltrato a la que fuera su pareja sentimental, por unos hechos ocurridos en febrero del presente año. El que fuera viceportavoz del Grupo Socialista en las Cortes y número 3 del secretario regional del PSOE se enfrenta además a un delito de vejaciones injustas, otro de atentado contra agentes de la Policía y dos delitos leves de lesiones por agredirles durante su detención.

En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía reclama en sus calificaciones previas una indemnización para los agentes de 2.560 euros en un caso y 120 en otro, según publica hoy Heraldo-Diario de Soria.

Los hechos que se le imputan se produjeron en febrero pasado cuando el ex político acudió al domicilio de su entonces pareja y aporreando la puerta para que le abrieran profirió gritos de la índole de "ábreme la puerta zorra". "La tengo que ver por las buenas o por las malas y esto no va a quedar así", según fuentes próximas al caso. Ante dicha actitud y alertada la Policía Nacional, los agentes acudieron al lugar y procedieron a su detención mientras el exprocurador les increpaba diciéndoles, "no sabéis lo que estáis haciendo. Soy aforado, no me podéis detener", señalaron las mismas fuentes.

Tras lo sucedido, Hernández fue puesto en libertad provisional, con la prohibición de no aproximarse a menos de 300 metros de su pareja ni de comunicarse con ella, según un auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Soria, de violencia de género y familia, que se encarga del caso. La presunta víctima, agente de Policía Nacional, que se encontraba acompañada, en el interior de la vivienda, cuando su entonces pareja intentaba entrar, no presentó denuncia por lo ocurrido.