Lisandro López ha regresado a Europa para vestir la zamarra del Burgos. El domingo marcó su primer gol como blanquinegro, pese a que aún no ha sido titular. Ha venido «a ayudar», a poner al servicio del grupo su experiencia e insiste una y otra vez que el club castellano «lo tiene todo para jugar en Primera División».

Asegura estar perfectamente aclimatado a un país que ya conocía de su etapa en el Getafe y que le encanta. No dudó en cuanto recibió la llamada de los responsables burgalesistas y se ha quedado gratamente sorprendido con el club y la afición local. Al margen de lo futbolístico, se prepara para pasar de la mejor manera posible el invierno burgalés. «Ya me han dicho que hace mucho frío», señala.

¿Cómo acabó Lisandro López en el Burgos CF?

La liga en Arabia acabó a finales de mayo. También terminé mi contrato y tuve una propuesta de renovación, pero no quise. Me fui a Argentina para estar tranquilo y pensar qué hacer. Tenía ganas de volver a Europa y surgió la oportunidad de Burgos. Desde el primer momento en el que me llamaron no dudé ni un segundo en venir. Contento y feliz de estar aquí.

¿Tuvo algo que ver que Marcelo Figoli fuera el propietario de la entidad?

Se juntaron las dos cosas, su presencia y el interés deportivo. Tenía ganas de volver a Europa y Marcelo (Figoli) habló con mi representante, se dio la oportunidad y no lo dudé ni un segundo.

¿Qué le atrajo para aceptar este reto?

Es un reto complicado porque la competición es muy pareja, el último le puede ganar al primero y todos los partidos son muy difíciles. Me gusta ir cumpliendo objetivos y este es uno de los bonitos. Esperemos que salga de la mejor manera.

Después de todo lo que ha vivido en el fútbol, ¿qué espera de esta nueva etapa?

Tuve la suerte de ganar varios títulos y de jugar en clubes importantes. Pero creo que Burgos lo tiene todo para triunfar, para jugar en Primera División. La gente que lo dirige lo hace muy bien, el estadio es muy bonito y tiene una gran afición, que es algo muy importante. Estoy aquí para ayudar al Burgos a cumplir sus objetivos.

Llegó el domingo el primer gol y eso también ayuda a dar paso adelante en el plano individual.

Ayuda para la confianza. Mi labor es la de defender y me voy feliz si mi portero termina con la puerta a cero. Si después, como extra, puedo marcar un gol, bienvenido sea. Muy contento por conseguir mi primer gol como local en El Plantío. Viví un momento único que será inolvidable.

¿Qué tal su aclimatación a todo, a la ciudad, al club, a la competición…?

Va todo bien. Estuve cedido en el Getafe y conocía España y la Primera División. Me encanta vivir aquí y fue uno de los motivos por los que no dudé ni un minuto cuando surgió la posibilidad. Me han recibido de la mejor manera y estoy feliz de estar aquí. Lo que estoy haciendo en estos momentos es prepararme para el frío, que me han dicho que será intenso.

¿Ya le han dicho que se abrigue?

En Madrid el invierno es duro, pero me han comentado que aquí lo es un poco más, así que me estoy preparando.

¿Cómo afronta esta nueva campaña?

En el plano individual espero poder ayudar a mis compañeros y a la entidad a cumplir los objetivos. Como club tenemos que pensar en hacerlo mejor que el año pasado. Progresar supondría entrar en el play off y competir por subir a Primera.

