Tudanca insiste: "Decidirán los militantes, no el aparato"

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, aseguró que tanto al alcalde de Soria, Carlos Martínez, como a cualquier otro militante del partido en Castilla y León que concurra a la Primarias serán "aliados", y recordó que el regidor soriano ha reiterado en numerosas ocasiones que su prioridad son los sorianos.

"El futuro del partido lo decidirán los militantes. No lo hará ni el 'aparato' ni cuatro en un despacho en Madrid. Con Carlos he compartido mucho trabajo estos años y es un magnífico alcalde y compañero. De verdad, no me van a oír jamás hablar más que buenas palabras de Carlos, de Virginia o de Jesús Cedazo porque con ellos hemos logrado que el PSOE de la Comunidad sea un partido ganador", indicó.

El líder de los socialistas en Castilla y León visitó hoy la localidad de Almazán y se reunió con el alcalde de la villa, Jesús Cedazo y con la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, entre otros afiliados del partido.

Al respecto del Congreso Autonómico del PSOE, Tudanca señaló que en Castilla y León ya hay un secretario general y se celebrarán unas Primarias a las que podrán concurrir los afiliados que tengan un proyecto político. Al respecto, comprometió, de nuevo, que de él solo saldrán "bondades" de los futuros candidatos.

Asimismo, indicó que tanto Martínez como Barcones han trabajado a su lado "codo con codo" todos estos años para hacer por primera vez en 30 años del Partido Socialista de Castilla y León un partido ganador. "Hemos logrado con la unidad del partido en Castilla y León ganar elecciones por primera vez en muchísimo tiempo y creo que ese debe seguir siendo el camino", apostó.

Por otro lado, exigió a la Junta de Castilla y León que ponga en marcha un Parque Público de Vivienda de alquiler social, debido a los problemas de acceso a un hogar de amplios sectores de la población.

En este sentido, le encomendó construir viviendas sociales "blindadas" en municipios pequeños y medianos y que no se pueda especular con ellas y que se adopten las herramientas adecuadas para frenar la subida "abusiva" del precio de los alquileres.

"Es terrible que en Castilla y León, haya escasez de vivienda y escasez de población", expresó para recalcar que la competencia en esta materia es de la Comunidad autónoma y que ocho de cada diez euros que se destinan a este fin proceden del Gobierno central.

En este aspecto, precisó que la Junta tiene que cumplir con sus competencias; ejecutar bien los fondos que le llegan del Gobierno de España; y poner freno al incremento "desaforado" de los precios de la vivienda y del alquiler.

Por último, culpó al Gobierno de Fernández Mañueco de la inestabilidad política a la que ha llevado a la Comunidad, al haber metido a Vox en el Gobierno. En este sentido, subrayó que la inestabilidad política, presupuestaria y económica pone "difícil" el que se realicen inversiones en Castilla y León.

"El señor Mañueco está a generar un relato e inestabilidad para vender un posible adelanto electoral con unos presupuestos ficticios. Es la primera vez en la historia que se presenta un anteproyecto de presupuestos, es decir, que no se aprueba una ley en el Consejo de Gobierno para que podamos valorarlos", resaltó.