El concejal de Deportes, César Barriada, ha denunciado actos de vandalismo en varias instalaciones deportivas municipales. Los más graves se han producido en las pistas de tenis de Río Vena, donde los vándalos han roto los cristales y han accedido al interior, donde han causado destrozos en los baños y otras dependencias y también han abierto las taquillas de los trabajadores. Según explicó, los hechos sucedieron el viernes por la noche. Mientras, en el velódromo de San Cristóbal han realizado numerosos grafitis, que ya han sido limpiados por personal municipal, y también se ha visto afectado el campo de fútbol de San Juan de los Lagos.

Por otro lado, el edil ha avanzado que se sacará a concurso la redacción del proyecto para reparar el vaso de la piscina de verano del complejo de San Amaro por un importe de 165.400 euros. Barriada no concretó cuando se llevarán a cabo los trabajos, aunque tiene claro que no interferirán en la campaña de verano de 2025. "No pierde agua, pero es necesario actuar en el borde y las paredes, dado que se han desgastado tanto por el paso de los años como por la climatología".

Deportes también prevé sacar a licitación un proyecto para renovar el pavimento del polideportivo del Carlos Serna, por un importe cercano a los 112.000 euros. Junto con estas actuaciones también se invertirán otros 58.000 euros en redactar distintos proyectos como la reforma del polideportivo Javier Gómez o la renovación de los vestuarios del Bienvenido Nieto o la pista de atletismo de San Amaro.