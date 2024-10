El brote psicótico que Ángel Martín sufrió en 2017 cambió su vida, y aún más a raíz de que lo hiciera público en el libro Por si las voces vuelven que publicó en 2021. Desde entonces todos sus proyectos han tenido conexión con ese tema, desde la literatura a un pódcast en el que mantiene conversaciones sobre temas relacionados con el cerebro o el monólogo Punto para los locos, que este domingo presenta en el Fórum, después de llenar con esa misma función hace dos años. Y repite con el aforo completo. «Cuando a finales del año pasado pensamos en ampliar la gira, priorizamos aquellas ciudades donde tuvimos la sensación de que se había quedado bastante gente fuera. Eso ocurrió en Burgos y es muy bonito volver con la sensación de que se ha vuelto a llenar».

La de este domingo es de las últimas funciones que va a dar de Punto para los locos, dado que la gira concluye el 30 de diciembre en Madrid con cierta «sensación extraña porque han sido tres años muy relacionados». «Todos los proyectos han estado muy relacionados entre sí y yo nunca había construido algo de forma tan consciente». Cuando haga la última función, asegura, «voy a tener que hacer un cambio de etapa grande. Es la primera vez en mi vida que profesionalmente tengo la sensación de que se cierra un ciclo».

El cómico, guionista y actor dejará ese monólogo, pero no abandonará otros proyectos que nacieron bajo el mismo prisma, como el pódcast que lleva el mismo nombre que su primer libro. «El tema del cerebro me resulta muy interesante. No es que me vaya a poner ahora a estudiar su funcionamiento en profundidad, pero las conversaciones que mantengo, con un lenguaje coloquial que da pie a la comedia me gustan mucho». Entre las historias que más le han marcado destaca tres: la de Rafa, un hombre que perdió a su bebé; Carmen, que sufrió violencia de género, y Olatz, con problemas por trastornos de la alimentación.

Combinar todas estas variantes del mismo proyecto que maneja desde el humor pudo manejarlas cuando se dio cuenta de que no sabía escuchar. «Si estás pensando en qué vas a decir a continuación, no estás escuchando lo que te están diciendo. Y a raíz de empezar a hacer un ejercicio consciente de prestar atención y tener el cerebro única y exclusivamente centrado en las palabras que me está diciendo la otra persona, descubres el poder de escuchar y el mundo es otro». De eso trata también su libro Detrás del ruido, que publicó en 2023: «Habla mucho sobre todo de la necesidad de escucharte a ti mismo, que yo creo que es algo que hacemos poco. O sea, de la incapacidad que tenemos de prestarnos atención», subraya.

Pero volviendo al espectáculo que ofrece este domingo, a las 18 horas, Ángel Martín asegura sentirse cómodo con todos los públicos y el resto... son excusas. «Si algo no funciona tiene que ver con tu energía o con tu forma de estar ese día». El público que le respalda abarca un abanico «por el que las televisiones matarían», entre los 19 y los 70 años, asegura.