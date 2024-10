Luces y sombras en el primer año

Con la sementera de este otoño arranca el segundo ejercicio completo con la nueva Política Agraria Común (PAC) en vigor. Este nuevo periodo comenzó con multitud de interrogantes por parte de los beneficiarios debido a los cambios que se introdujeron. Conceptos como los ecorregímenes o las buenas condiciones agrarias y medioambientales (BCAM), que hoy ya se han convertido en (más o menos) cotidianos, sonaban raros hace apenas un año y generaban numerosas de dudas. De hecho, el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) se vio obligado a publicar un documento de más de 20 páginas titulado 'Preguntas más frecuentes sobre la nueva PAC'.

El comienzo no fue bueno, ya que la presentación de las primeras solicitudes supuso un caos debido a que los programas informáticos que habían de utilizarse para realizar esa labor no estaban operativos, lo cual puso en pie de guerra a las organizaciones agrarias. Unión de Uniones en Castilla-La Mancha denunciaba que «si otros años el periodo teórico, que no real, de inicio de la solicitud de PAC empezaba el 1 de febrero, el efectivo tenía lugar a finales de marzo; este año, si teóricamente empezó el 1 de marzo la realidad será que nos iremos a finales de abril. La consecuencia de esto es que nos veremos realizando la solicitud de la PAC en verano».

Los ecorregímenes, que venían a ocupar el lugar del «pago verde» del periodo anterior pero dando un paso más en el aspecto medioambiental, también provocaron quebraderos de cabeza. Los agricultores y ganaderos no tenían claro a cuál de ellos acogerse o qué consecuencias tendrían para sus explotaciones en los años siguientes. Pero lo cierto es que en la campaña 2023-2024 el 87% de la superficie agraria en España ha estado cubierta por alguno de ellos. Si bien es cierto que la aplicación de algunos ha tenido que flexibilizarse (como también otros aspectos de la PAC) debido a que, de no haberlo hecho, las consecuencias de la guerra en Ucrania y la subida de costes de producción habrían puesto en muchos (más) aprietos a los profesionales del campo.

El caso es que el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha calificado de «éxito claro y rotundo» el periodo 2023-2024. «Creo que ha sido un primer año de la PAC de éxito claro y rotundo. A fecha 13 de octubre se ha ejecutado más de un 99% de los fondos previstos por valor de 4.830 millones de euros, es decir, una cuantía superior a la de años anteriores, y la mayor en materia de ayudas directas que hemos tenido en la historia reciente de nuestro país», ha recalcado. Este dato, que en términos absolutos es cierto, pierde fuerza si se confrontan las circunstancias actuales con las de periodos anteriores. El coste de la vida no es el mismo, con lo cual las ayudas no representan el mismo apoyo para los agricultores.

En cualquier caso, Planas ha señalado que esta es «sin duda la mejor Política Agraria Común que se ha aplicado en España» desde su ingreso en la entonces Comunidad Económica Europea en 1986. «Es motivo de satisfacción sobre todo para los más de 600.000 agricultores y ganaderos que han percibido estas ayudas» en toda la Unión Europea (UE), ha subrayado. El titular de Agricultura ha destacado también el pago redistributivo en favor de las pequeñas y medianas explotaciones, que ha permitido que un 50% de los perceptores de esta PAC en el periodo 23-24 hayan percibido un ingreso superior al de la anterior y que otro 22% lo mantenga en el mismo nivel. Más del 10% de los pagos directos, que representan 4.000 millones de euros anuales, se reasignan mediante estos pagos redistributivos para beneficiar a quienes más lo necesitan. Este pago representa el doble con respecto al período anterior.

Planas también ha subrayado los ecorregímenes, «un esfuerzo adicional retribuido» a los agricultores y ganaderos, que han sido un «gran éxito», ya que tres de cada cuatro declarantes se han acogido a ellos. «Hemos conseguido cubrir el 87% de la superficie global declarada para la política agrícola común y del que se han abonado hasta el 13 de octubre 1.110 millones de euros en esta primera campaña», se ha congratulado.

Respecto a las intervenciones sectoriales, el titular de Agricultura ha destacado la de frutas y hortalizas con 350,7 millones de euros para 437 organizaciones, mientras que el sector vitivinícola ha contado con 202 millones de euros anuales, lo que supone 17 millones más; para estos dos sectores, además del apícola, se ha aprobado un paquete de modificaciones hace unos días. Además, por la situación en la última campaña se ha activado la medida de cosecha en verde con 21,4 millones de presupuestos.

El ministro ha hecho mención también a la mejora en un 17% de las ayudas asociadas, destinadas a sectores con especiales dificultades de rentabilidad, que han ascendido en total a 655 millones de euros. Igualmente ha resaltado el importante incremento del pago complementario para jóvenes, un incentivo para dar respuesta a uno de los principales retos que tiene actualmente el sector agrario español, el relevo generacional. En el primer año de la nueva PAC casi se ha duplicado la cantidad abonada en esta línea de apoyo, 98 millones de euros en total (el año anterior fueron 46,5 millones de euros).

Anticipos.

Por otra parte, el Ministerio de Agricultura va a adelantar hasta el 30 de noviembre 2.600 millones de euros a los organismos pagadores de las 14 comunidades autónomas que han solicitado fondos para realizar el anticipo de las ayudas directas de la Política Agraria Común correspondientes a las solicitudes de ayuda presentadas en 2024, según ha anunciado en un comunicado. Estos abonos son una opción voluntaria para los organismos pagadores, de forma que corresponde a las autoridades competentes de las comunidades autónomas la decisión de anticipar o no el pago, así como elegir el momento de realizarlo y las líneas de ayuda a abonar entre las que hay previstas en la normativa nacional. Hay que tener en cuenta que se deben realizar controles previos para garantizar el uso adecuado de los fondos de la Unión Europea que pueden retrasar el abono.

La Comisión Europea ha autorizado el pago de hasta el 70% del importe de ayudas directas en forma de anticipo con el fin de dotar de mayor liquidez a los agricultores y ganaderos de la UE en el comienzo de la campaña agrícola y ayudarles a hacer frente al impacto de los actuales conflictos en Ucrania y en Oriente Próximo y a las condiciones climáticas adversas en distintas zonas.

El plazo ordinario de pagos de las ayudas directas comenzará el 1 de diciembre, fecha a partir de la cual las distintas comunidades autónomas podrán abonar hasta el 90% del importe. El pago del 100% de las ayudas se autorizará a partir del 1 de mayo de 2025, una vez calculados los importes unitarios definitivos.

Algunas regiones, como Castilla y León, comenzó ya el pasado día 16 (la UE no permite hacerlo antes) a abonar los 485 millones de euros en concepto de anticipos que le corresponden. Castilla-La Mancha ha hecho lo propio con los 432 millones que le han llegado del Ministerio. Y lo mismo ocurre con La Rioja, a la que le tocan 20,2 millones. De hecho, estas tres comunidades son las únicas que van a adelantar a agricultores y ganaderos el 70% de las ayudas, cifra máxima que permite la UE.

Esta circunstancia ha provocado el enfado de Unión de Uniones, que se queja de que las demás regiones no van a llegar a ese porcentaje teniendo la oportunidad de hacerlo. «Estamos acostumbrados a que se le dé mucha publicidad al anticipo y se venda por parte de las administraciones como un apoyo extraordinario a los agricultores el adelantar el 70% de sus ayudas y que, luego, ninguna comunidad autónoma haga de verdad esos pagos», ha criticado la organización agraria. Unión de Uniones ha recordado que, en la campaña pasada, de entrada, las regiones arrancaron con un anticipo de poco más del 26% de las ayudas.

La organización deja claro que, como consecuencia de esta decisión de algunas comunidades, dejarán de llegar de forma anticipada al campo 780 millones de euros que podrían servido para aliviar la situación de miles de agricultores y ganaderos con problemas de liquidez dado el contexto económico provocado por los costes de producción y los fenómenos climáticos adversos que se registran en muchas zonas.

Cuando se consiguió la autorización por parte de la UE para anticipar hasta el 70% de las ayudas se celebró como un gran logro. Pero la realidad es que, si se analizan los datos de la nota de prensa del Ministerio de Agricultura sobre estos pagos resulta que, en el conjunto de España, estos adelantos suponen un 53% (2.600 millones de los 3.412 que se permiten), apenas tres puntos por encima de lo que ya se autorizaba anteriormente. Es decir, más allá de que regiones como las antes mencionadas sí aprovechen esta circunstancia, la autorización de Bruselas no ha tenido apenas consecuencias si se considera a España en su conjunto.

«Entendemos que haya que hacer determinados controles para poder pagar», señalan desde la organización, «pero, aunque el anticipo se aprobase hace un mes, ya se sabía que se iba a autorizar desde mucho antes y deberían haberse preparado». Unión de Uniones ha pedido en varias ocasiones, tanto al Ministerio como a las comunidades autónomas, que hagan lo necesario para que se pueda pagar el anticipo incluso sin haber finalizado los controles, algo que afecta especialmente a las ayudas asociadas a la ganadería. «Las administraciones tienen recursos suficientes para recuperar las cantidades que haya podido abonar erróneamente», apuntan, «y así no retrasarían el pago a miles de ganaderos por las posibles incidencias de unos cuantos».

Por otro lado, la organización recuerda que el anticipo autorizado alcanza también a las ayudas al desarrollo rural ligadas a las superficies o a las cabezas de ganado y que, en estos casos, es incluso más alto, pudiendo llegar al 85%. Sin embargo, sostienen desde la organización que «estas sí que no se pagan nunca por adelantado».

Consultar los pagos.

El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) publica periódicamente los datos de los fondos que cada comunidad autónoma solicita semanalmente para pagar los anticipos de la PAC a agricultores y ganaderos, que se pueden consultar en la sección 'Datos Abiertos: Prefinanciación fondos FEAGA' en su página web (fega.gob.es). El organismo publica igualmente los pagos finalmente realizados semanalmente en la sección 'Pagos semanales FEAGA 2023-2027'.