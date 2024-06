«Tenemos que estar orgullosos de ser un escaparate»

Miguel Ángel Benavente, presidente del Grupo Ureta Tizona, asume que la salida de Diego Ocampo dirección Manresa obliga a «recalcular la ruta» del club burgalés pero, justo después de su rueda de prensa de despedida, se sentó con Diario de Burgos para reconocer que no les ha pillado por sorpresa del todo y que ya están estrechando la búsqueda del que será su sustituto, pues tiene más que claro el perfil que debe tener su nuevo entrenador. Igualmente, Benavente asume que tras la brillante campaña firmada, los objetivos y la exigencia ahora son otros y que renovar a Joe Cremo es «la prioridad», aunque no será fácil porque su equipo se ha convertido en uno de los escaparates de la categoría, etiqueta que le enorgullece.

Lo primero, ¿cómo les afecta la salida de Diego Ocampo? ¿De qué manera obliga a reestructurar el proyecto?

La realidad es que hay que seguir con el mismo proyecto pero con un nuevo capitán. Ese es el nuevo planteamiento. Igual no encontramos una persona con las mismas maneras y formas de jugar que Diego, pero tenemos clara la idea de lo que buscamos. Hay todavía cuatro huecos para completar la plantilla y habrá que hacerlo a gusto del nuevo técnico. Si le hubiéramos dejado hecha la plantilla al que venga, le estaríamos condicionando mucho.

¿El cambio en el banquillo ha frenado alguna operación, sea renovación o fichaje?

No. Las renovaciones ya anunciadas se hicieron hace tiempo y se dejaron en stand by hasta la semana pasada. Los cuatro jugadores que faltan tendrán que llegar en consenso con el nuevo técnico.

¿Hasta qué punto le ha sorprendido que Diego Ocampo abandone el club?

En este mundillo hay muchos secretos a voces. El rumor ya lo conocíamos.

¿Desde hace mucho?

Sí. Sabíamos que estaba en el punto de mira de algún equipo de la ACB y una vez te enteras de eso... no es difícil conocer a quién le interesa porque no hay tanto movimiento de entrenadores en la liga. El banquillo que quedaba vacío era el de Manresa y además la última vez que ascendieron fue con Ocampo. Sentimos alegría, orgullo y un poco de tristeza porque hay que recalcular la ruta, aunque nuestra base seguirán siendo jugadores españoles y jóvenes. De hecho, ahora hay muchísimas ofertas de agentes e incluso equipos a los que les gustaría cedernos algún jugador para progresar aquí.

¿Cuentan entonces con volver a repetir la fórmula Saint-Supéry, la que volver obtener algún jugador cedido?

Sí. Repito que tenemos ofertas de clubes a los que les gustaría ceder a jugadores aquí, pero como tenemos ya una estructura importante hecha, lo que falta tiene que ir consensuado con el técnico que traigamos.

Habla de alegría y orgullo pero, ¿no frustra ser el 'escaparate' de la categoría? Ya sucedió con Dídac Cuevas y ahora con Diego Ocampo.

No. Tenemos que estar orgullosos de ser un escaparate. Y a un profesional nunca le pueden cercenar su desarrollo, sea un entrenador o un jugador, pero sobre todo a un técnico. Cuando consideras que alguien tiene una gran oportunidad, se lo tienes que facilitar por mucho que te duela. En la vida al final el tema personal es más importante que el profesional y en especial en el deporte, en el que las trayectorias son cortas. Es un deber moral.

¿Dan por perdido a algún jugador de la última temporada de cara a la próxima?

No. De los que queremos que continúen, no. Uno que sí que queremos que siga es Joe Cremo, pero se ha casado recientemente y está de vacaciones. Él tiene que tomar ahora la decisión. Si decide seguir jugando en España, nos interesa mucho. La verdad es que para nosotros su lesión fue un problema. Nos daba mucho tanto a nivel deportivo como interno. Con él sano hubiéramos tenido alguna oportunidad más en la cancha, pero así es el deporte.

¿Es Cremo su prioridad?

Ahora mismo sí. Además porque ya está familiarizado con Burgos y es un jugador estadounidense atípico. No tiene extravagancias.

A la hora de negociar con él o con posibles refuerzos, ¿hay un cambio de discurso en cuanto a objetivos respecto al curso anterior?

Está claro que entrar en el play off es ahora el objetivo. Realmente esta campaña hemos sido unos recién ascendidos, pero por las circunstancias. Llevamos aquí toda la vida y el baloncesto nacional ha cogido un nivel importante gracias a que ahora hay ascensos y descensos.

Deduzco que se habrá dado un paso adelante en cuanto a presupuesto y se espera que suceda también en cuanto a masa social, ¿eso quiere decir que se formará una plantilla más potente?

Siempre hay que saber cuáles han sido tus debilidades a pesar de haber hecho una temporada impresionante. A partir de ahí hay que fortalecerse. Y respecto al presupuesto... también digo que si a nosotros el Ayuntamiento nos hubiera tratado de una manera equitativa, igual ahora estábamos en otra categoría.

¿El Plantío seguirá siendo su casa o contemplan la posibilidad de competir en el Coliseum?

Nosotros, siempre que podamos vamos a jugar en El Plantío. Es una cancha de baloncesto, lo otro por mucho Coliseum que sea nunca ha sido una instalación de mi gusto. Otra cosa es que la masa social te obligue a cambiarte o que si algún día llegas a la ACB tengas que jugar allí porque El Plantío no reúne las condiciones. Eso sí, agotaremos la posibilidad de El Plantío. Yo prefiero jugar aquí porque, repito, es una cancha de baloncesto.

Que siga habiendo otro equipo burgalés en la misma categoría ¿aumenta el hambre por hacerlo bien, supone un extra de motivación por intentar ascender a la ACB?

No. Nosotros siempre vamos a tener los pies en el suelo y nos vamos a marcar cotas que sean realizables. Luego, lo que hagas por arriba, bienvenido sea. Para mí es un error meterte presión desde el minuto uno porque si tu objetivo único es ascender y no asciendes, has fracasado. Y es que no solo depende de ti. Hay 18 equipos y al menos cinco piensan lo mismo que tú... así que marcarte tanta presión es contraproducente.

Pero sí que sentirá que ahora hay más ojos atentos de lo que hace o no hace el Tizona.

Puede ser. Aunque ahora la gente dice que como hemos jugado la 'Final Four' es obligatorio volver a jugarla y no es así. Nosotros lo que optamos es a entrar en el play off, pero primero hay que coger la salvación y luego soltarte para ver hasta dónde llegas.

¿Qué espera o le pide a la siguiente temporada?

Sobre todo que la masa social nos apoye. No olvidemos que en el baloncesto de Burgos hay 3.000 de toda la vida y otros no sé cuántos... otros 3.000, que son nuevos y que solo han conocido el baloncesto de élite. Los de toda la vida han vuelto aquí y otros tantos han venido por nuestra manera de jugar o porque son aficionados al baloncesto en general. Por eso pido a la siguiente temporada que nos sigan apoyando. Cuando El Plantío aprieta es el jugador número seis y se nota más que en el Coliseum. La pena es que aquí no entren 5.000 en lugar de 2.500. Debemos de aprovechar lo que tenemos y si son 2.500, que nos acompañen día a día.