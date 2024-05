Guilarte no descarta proponer un sorteo para renovar el CGPJ

El presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, ha asegurado este miércoles que no descarta proponer un sorteo para renovar el órgano de gobierno de los jueces y que así los elegidos tengan un "mayor nivel de independencia" y no puedan decir que les ha nombrado un partido.

Guilarte ha comentado que esa es una propuesta planteada por Elisa de la Nuez, de la Fundación Hay Derecho, que él meditará como salida para el CGPJ, con el fin de que "no siga siendo la política la que mueva" sus "hilos con exclusividad" en la renovación.

La iniciativa de Hay Derecho se basa en el sistema actual de elección de los vocales del Consejo --20 elegidos por el Congreso y Senado entre jueces y juristas de reconocida competencia-- y plantea que se realice un sorteo con una lista de candidatos.

"No lo tengo muy meditado, lo meditaré un poco", ha añadido Guilarte respecto a esa posibilidad, aunque a continuación ha considerado que "a día de hoy" es una fórmula que va a intentar "ofrecer para salir de este bloqueo" y "coyunturalmente de la situación en la que estamos". "Y a partir de ahí, que se construya el futuro", ha apostillado.

"Carácter coyuntural"

Así, el presidente interino del CGPJ, que se ha pronunciado de este modo en Valencia durante la inauguración de las XXII Jornadas de presidentes y presidentas de Audiencias Provinciales, ha insistido en la posibilidad de acudir a un sorteo "con un carácter coyuntural". "Con eso nos quitamos de encima un gran problema", ha añadido, al tiempo que ha señalado que así no se da "la razón ni a uno ni a otro".

"Se designan los 12 vocales judiciales y a partir de ahí, que se construya un nuevo modelo", según ha dicho, "sin la presión que significa que no haya Consejo, que no estemos renovados, que no podemos nombrar y sin la correa" de deberse a partidos políticos.

"No me nombra ningún partido, me ha nombrado la suerte", ha agregado en alusión a lo que podrían pensar "los vocales elegidos, que tendrían un mayor nivel de independencia".

"Todos tenemos que ayudar con nuestras iniciativas a que esto se arregle desde una perspectiva no política sino judicial y que el Poder Judicial pueda desarrollarse ya con plena independencia", ha afirmado el presidente del Consejo General del Poder Judicial.