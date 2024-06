Un plus por ser burgalés

Jugar, o más bien pintar, en casa tiene sus ventajas. No solo hablamos del conocimiento previo de los escenarios a plasmar en un cuadro o de la comodidad de tener cerca un cobijo en el que descansar. En la veintisiete edición del Premio Diario de Burgos de Pintura Rápida, que se va a celebrar el sábado 6 de julio, ser de aquí supone un plus que se traduce en 1.000 euros añadidos o específicos, es decir, que se suman al galardón general que cualquier pintor o pintora puede recibir o, en el caso de que no se obtenga ninguno de los diez premios posibles (cinco distinciones y cinco accésit), pueden optar como mínimo al de Mejor Pintor Burgalés.

La incorporación de este reconocimiento especial ha sido posible por la entrada en el certamen como patrocinador de la Fundación Caja de Burgos, que es quien financia el galardón al mejor artista local. Y dado que el premio es acumulativo, los creadores burgaleses pueden alzarse con hasta 7.500 euros, ya que esos 1.000 euros se sumarían a los 6.500 euros con los que está dotado el máximo galardón. O sumarlo al resto de cantidades: los 3.000 euros que obtiene el segundo clasificado, 2.000 para el tercero; los nuevos reconocimientos para el cuadro que sea distinguido con el cuarto premio, que recibirá 1.500 euros, y el quinto, con 1.000 euros, además de cinco accésit de 600 euros, todos en la categoría de adultos.

En total, el certamen cuya finalidad es colaborar con la restauración y conservación de la Catedral, reparte 18.000 euros en premios. Tanto la obra del artista burgalés como las que obtengan los tres primeros puestos serán propiedad de los patronos y no podrán ser vendidas.

Como recordarán, las obras premiadas y otras cuarenta previamente seleccionadas por el jurado -tasadas en 300 euros y adquiridas por la organización- formarán parte de una exposición que se celebrará en septiembre en el claustro bajo de la Catedral. Según especifican las bases, «la organización determinará el precio de venta de cada obra dentro de unos parámetros económicos asequibles que favorezcan la adquisición de las obras/lienzos con el objetivo de hacer más permeable el arte a la ciudadanía». Lo recaudado por esa venta se destinará al templo gótico.

Para llegar aquí, tanto los burgaleses como los que no, habrán elaborado su cuadro entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde del día del concurso. Lo habrán hecho sobre un soporte rígido de tela con bastidor o bien adheridas a una cartulina gruesa, soporte de madera o de solidez similar, con cualquier técnica y corriente estética, y con un tamaño máximo de 116 x 100 cm. y mínimo de 81 x 65 cm.

Todo esto sucede con las obras creadas por las personas mayores de 15 años. Pero el certamen también tiene en cuenta el talento de los más jóvenes. En el caso de las categorías infantiles los 9 premiados recibirán material de dibujo y una vocera -la misma escultura pero de otro material la reciben los adultos-: tres ganadores de hasta 5 años, tres de 6 a 10 años y tres de 11 a 14 años.

(Más información en https://premiopinturarapida.diariodeburgos.es).