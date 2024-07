Biden dice que el debate electoral fue un "mal episodio"

El presidente de Estados Unidos ha vuelto a quitar importancia a su actuación en el debate electoral contra Donald Trump, alegando que solo fue un "mal episodio" porque estaba "exhausto" y "enfermo", aunque él mismo ha indicado que no presentaba síntomas de gravedad.

"Fue un episodio muy malo. No había indicios de ninguna condición grave. Estaba exhausto. No hice caso a mis instintos en cuanto a la preparación y tuve una mala noche", ha expresado este viernes el presidente en una entrevista con la cadena estadounidense ABC News.

Al ser preguntado por el presentador George Stephanopoulos sobre la falta de tiempo de descanso, Biden ha respondido que "estaba enfermo" y se "sentía terrible". "

"De hecho, los médicos que estaban conmigo me preguntaron si me habían hecho una prueba de COVID porque estaban tratando de averiguar qué me pasaba. Me hicieron una prueba para ver si tenía o no alguna infección, ya sabes, un virus. No la tenía. Simplemente tenía un resfriado muy fuerte", ha agregado a este respecto.

El actual mandatario, que ha asegurado no haber visto el debate tras su emisión, ha entonado el 'mea culpa' y ha señalado que "durante todo el proceso de preparación, no fue culpa de nadie", más que suya.

"Preparé lo que normalmente haría cuando me reúno con los líderes extranjeros o el Consejo de Seguridad Nacional para obtener detalles explícitos. Y me di cuenta, a mitad de camino, ya sabe, de que el New York Times me había dado diez puntos antes del debate, nueve ahora, o lo que sea", se ha justificado Biden, insistiendo en que "la forma en que se desarrolló el debate no fue culpa (suya) ni de nadie más".

"Tuve una mala noche", ha sentenciado y ha apostillado que se despistó con "los gritos" de Trump. "Incluso cuando estaba respondiendo una pregunta, aunque le habían apagado el micrófono, seguía gritando. Y dejé que eso me distrajera. No le echo la culpa a eso, pero me di cuenta de que simplemente no tenía el control", ha dicho.

"Un mentiroso patológico"

El candidato demócrata se ha mostrado confiado sobre sus posibilidades de obtener la victoria en los comicios del próximo noviembre, pese a que las encuestas le sitúan por detrás del aspirante republicano.

En este sentido, Biden ha recordado que "(le) dijeron lo mismo en 2020" y ganó, hito que no considera difícil de repetir "cuando se está compitiendo contra un mentiroso patológico".

"No creo que nadie esté más calificado que yo para ser presidente o ganar esta carrera", ha zanjado Biden, reprobando la opinión de algunos críticos que han sugerido que, al permanecer en la carrera electoral, está actuando igual que Trump, en busca de su propio beneficio y anteponiendo sus intereses particulares al interés de la nación.

"No creo que esos críticos sepan de qué están hablando. Están equivocados. Trump es un mentiroso patológico. ¿Ha visto alguna vez que Trump haya hecho algo que beneficiara a alguien más y no a él? No puede responder, lo sé", ha proseguido.

Así las cosas, el líder del Ejecutivo estadounidense ha afirmado no solo que es "la persona más calificada para derrotar" a Trump, sino que además sabe "cómo hacer las cosas".

"Dirigiendo el mundo"

De entre todas las críticas y los cuestionamientos emitidos en las últimas semanas, Stephanopoulos ha rescatado la sugerencia de la expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, quien propuso en una entrevista con la MSNBC que tanto Biden como Trump deberían realizarse test de agilidad mental.

"Mire, me someto a una prueba cognitiva todos los días. Todos los días me someto a esa prueba. En todo lo que hago. Ya sabe, no sólo estoy haciendo campaña, sino que estoy dirigiendo el mundo. Y eso no suena a hipérbole, pero somos la nación esencial del mundo", ha sentenciado el todavía presidente.

En esta línea, Biden ha defendido su capacidad para mantenerse al frente de la Casa Blanca durante cuatro años más alegando que no se presentaría si no creyera que tiene la capacidad física y mental para hacerlo. "Me presentaré nuevamente porque creo que entiendo mejor lo que se debe hacer para llevar a esta nación a un nivel completamente nuevo", ha puntualizado.

"Seguí adelante"

Ante las dudas surgidas en el seno del Partido Demócrata tras el debate y el consecuente runrún en Estados Unidos en torno a la conveniencia de cambiar de candidato, Biden ha asegurado que "en cuanto a éxitos" es el mismo hombre que asumió la Presidencia hace tres años y medio.

"También fui el hombre que elaboró un plan de paz para Oriente Medio que puede estar llegando a buen puerto. También fui el hombre que expandió la OTAN. También fui el hombre que hizo crecer la economía", ha recordado, añadiendo que "todas las cosas individuales que se hicieron" fueron ideas que tuvo y que cumplió.

"Seguí adelante", ha acotado Biden garantizando que "todavía" está "en buena forma" y mostrándose optimista respecto al futuro de EEUU: "No creo que seamos un país de perdedores como él (Trump) señala. No creo que Estados Unidos esté en una situación difícil. Creo que Estados Unidos está a punto de abrirse paso en muchas oportunidades increíbles".

El juego de las multitudes

Sobre su plan para darle un giro a la campaña, Joe Biden ha aludido a la "multitud" y al "entusiasmo" vistos este viernes durante un acto de campaña en Madison, capital del estado de Wisconsin, desde donde ha reiterado que permanecerá en la carrera hacia la Casa Blanca y que ganará contra el expresidente Donald Trump.

"(Trump) puede atraer a una gran multitud, pero ¿qué dice? ¿A quién tiene? Yo soy el tipo que supuestamente está en problemas (...). Pero no he visto lo que está proponiendo", ha debatido al tiempo que ha rechazado los bajos índices de aprobación --en torno al 36 por ciento-- que le conceden los sondeos preelectorales.

"Creo que EEUU y el mundo están en un punto de inflexión en el que las cosas que sucedan en los próximos años determinarán cómo serán las próximas seis o siete décadas. ¿Y quién va a ser capaz de mantener unida a la OTAN como yo? ¿Quién va a estar en una posición en la que yo pueda mantener la Cuenca del Pacífico en una posición en la que estemos al menos haciendo jaque mate a China ahora? Vamos a tener, supongo que una buena forma de juzgarme. Vamos a tener la conferencia de la OTAN aquí en EEUU la semana que viene. Vengan a escuchar. Vean lo que se dice", ha concluido.