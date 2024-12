Efectivos del Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE), pertenecientes a la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete, en el marco de la operación 'WORLDPSEX', han detenido a un vecino de Madrid, de 29 años, como presunto autor de un delito de corrupción de menores para fines pornográficos, amenazas y extorsión a través de una aplicación turca de mensajería instantánea.

Igualmente, se han investigado a otras 15 personas, como presuntas autoras de un supuesto delito de corrupción de menores para fines pornográficos en la modalidad online child grooming, tras contactar por medio del teléfono móvil y embaucar a la víctima para conseguir el envío de contenido multimedia (imágenes, videos, audios, etc.) de carácter sexual y en ocasiones un acercamiento virtual a través de videollamadas de contenido sexual.

Las investigaciones se iniciaron cuando una vecina de una localidad albaceteña denunció ante la Benemérita que había detectado en el teléfono móvil de su hija, de 12 años, contenido pornográfico explícito procedente de los usuarios de chats de una aplicación de mensajería instantánea para móviles.

A partir de ese momento fue el EDITE de la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete quien se hizo cargo de las investigaciones, realizando unas primeras pesquisas orientadas a analizar, extraer y salvaguardar los datos de valor investigativo.

El análisis realizado en el móvil detectó cómo la menor se había registrado en la aplicación investigada, compartiendo públicamente en su perfil una imagen suya acompañada de otra menor.

Esta imagen, difundida de forma viral a través de la aplicación, detectó en las primeras horas cómo 56 usuarios, aprovechando las características y el anonimato de la aplicación, contactaron con la menor para realizar sesiones de sexting, con el fin de obtener imágenes, videos o audios, de contenido sexual, convenciéndola para que realizara este tipo de contenido, tras recibir archivos pornográficos.

La investigación del EDITE pudo acreditar que algunos usuarios consiguieron su propósito de acercamiento virtual, a través de la realización de videollamadas con alto contenido sexual por el chat de la referida aplicación.

Los guardias civiles encargados de la investigación lograron averiguar datos concretos y precisos de varios de los implicados, a pesar de que la mayoría habían utilizado técnicas anti-forenses para evitar ser localizados y ocultar su identidad, ocultando o modificando las IPS de los terminales con los que se conectaban.

Uno de autores, vecino de Madrid, había creado tres perfiles diferentes en la aplicación de mensajería, haciéndole creer a la víctima que hablaba con personas distintas. Tras embaucarla, consiguió que le enviara archivos multimedia de contenido sexual, y una vez los tuvo en su poder, la amenazó y coaccionó para que el envío de archivos fuera de contenido más explícito, extorsionándola con difundir sus archivos por Internet a otros usuarios si no accedía a sus pretensiones, llegando a realizar acercamientos virtuales con la menor mediante la realización de varias videollamadas de alto contenido sexual. Tras ser identificado y localizado se procedió a la detención de este individuo.

Como resultado de la operación policial, la Guardia Civil ha investigado a 15 personas por un supuesto delito de corrupción de menores para fines pornográficos, uno en la provincia de Barcelona, dos en Bilbao, uno en Burgos, uno en Cuenca, uno Ciudad Real, uno en Madrid, uno en Málaga, dos en Murcia, uno en Orense, tres en Santa Cruz de Tenerife, y uno en Sevilla; para lo que el personal del EDITE de la Comandancia de Albacete contó con la colaboración de efectivos de las unidades de Policía Judicial de las Comandancias de las citadas provincias.

Las diligencias instruidas por el Equipo EDITE de la Guardia Civil de Albacete han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción Nº 3 de la localidad albaceteña de Hellín, que ha entendido de las actuaciones.

* Consejos a menores para prevenir el 'online child grooming'

Rechaza los mensajes de tipo sexual o pornográfico.

No publiques fotos tuyas o de tus amigos/as en sitios públicos.

Utiliza perfiles privados en las redes sociales.

Cuando subas una foto en tu red social, asegúrate de que no tiene un componente sexual, ya que una vez que cuelgues una foto en Internet pierdes el control sobre ella.

No aceptes a personas que no hayas visto físicamente y a las que no conozcas bien. Si tienes 200, 300 o 500 amigos, estás aceptando a personas que realmente no son amigos ni familiares tuyos.

Respeta tus propios derechos y los de tus amigos.

Utiliza contraseñas privadas y complejas, así que no incluyas datos identificativos de tu nombre, edad, mascota, etc.

Si eres víctima de acoso, guarda todas las pruebas que puedas (conversaciones, mensajes, capturas de pantalla, etc.) y nunca cedas al chantaje. Ponlo en conocimiento de tus padres, pide ayuda al Centro de Seguridad en Internet para los menores y denuncia ante la Guardia Civil o Comisaria de Policía Nacional más próxima.