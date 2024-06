Una carrera para emprendedores

Los alumnos de cuarto de la ESO y primero de Bachillerato del colegio Niño Jesús llevan varios meses inmersos en un proceso muy ilusionante. Se han tenido que organizar y distribuir en grupos para ir dando forma a un coche de inercia que participará este sábado en el desafío educativo Hiperbaric Challenge, un reto que les llevará a presentar dos vehículos que bajarán por la ladera del Castillo en busca de conseguir el mejor tiempo.

Aunque la competición siempre está ahí, no es lo más importante en este caso, y así lo reflejaba ayer Bernardo Rodríguez, coordinador de los equipos, en la presentación de los prototipos que participarán en este evento. «El resultado final es la carrera pero no es lo más importante, se ha buscado despertar el espíritu empresarial y la responsabilidad en cuestiones reales, que no solamente sean los trabajos del colegio».

Cerca de 20 alumnos por curso han estado desde octubre centrándose en elaborar el mejor coche posible. Todos los viernes del curso, una vez terminadas las clases, se han quedado una hora y media más para trabajar en equipo, se han distribuido las labores y el resultado que presentaron ayer estaba ya listo para la aventura del descenso sin motor.

Los estudiantes de primero de Bach es el segundo año que participan. La experiencia les ha servido para ver todo con más perspectiva. «Este año nos hemos centrado en mejorar aquellas partes que teníamos peor montadas, sobre todo temas de peso, equilibrio y piezas de freno», comentaba Carlos, que volverá al desafío. Cuatro serán los pilotos encargados de guiar a los vehículos, dos de ellos repetirán y tratarán de revalidar la victoria conseguida el año pasado, y otros dos harán su debut.

Debut que han experimentado los integrantes del equipo de cuarto de la ESO. Han tenido la suerte de poder contra con los consejos de sus compañeros. «Al ser el primer año teníamos menos experiencia y hemos tenido que preguntar mucho a los alumnos de primero de Bach sobre todo con el tema del dinero», apuntaba Diego. Pese a estar en el último escalón de la ESO, tanto este joven como varios componentes de su grupo cuentan con un desparpajo que resaltaron algunos de los patrocinadores presentes en la presentación de los prototipos.

Porque para competir hace falta financiación y han sido los mismos alumnos quienes han tenido que buscar sus recursos yendo a empresas que, al ver su «entusiasmo», no dudaron en apoyarles. El hecho de tenerse que enfrentar a estos retos ayuda a sumar experiencia, y es precisamente este uno de los objetivos que busca el Bachillerato Emprendedor que llevan a cabo en el Niño Jesús.

El sábado competirán en la XI edición del Hiperbaric Challenge con dos coches, aunque con un mismo objetivo común. «La intención no es solo ganar la carrera, también es involucrar al colegio y atraer a niños», concluía Diego.