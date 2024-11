La plantilla de Urbaser decidió ayer seguir explorando la vía de la negociación y descartó el inicio de movilizaciones y la convocatoria de una huelga indefinida que en un principio se planteaba iniciar a partir del 23 de diciembre, en vísperas de Navidad. De los 149 trabajadores que votaron en la asamblea, 56 (el 37,6%) apostaron por mantener abierto el proceso de diálogo para tratar de llegar a un acuerdo con la empresa, 39 (el 26,2%) se decantaba por no esperar más y convocar un paro para incrementar la presión y 28 pidieron unas nuevas elecciones para renovar a los integrantes del comité de empresa (cuyo mandato ya está vencido). Se contabilizaron 20 abstenciones (el 13,5%) y 6 votos nulos.

La votación mostró diferentes sensibilidades dentro de la plantilla y dejó ver que la opción de la huelga, que ya se llegó a plantear de cara a las fiestas de los Sampedros, es una posibilidad que todavía no tiene fuerza suficiente, pero que no se puede descartar y puede ganar adeptos si el tiempo pasa y no hay un acercamiento.

En este momento, la negociación entre la dirección de la empresa y los sindicatos se encuentra parada después de que estos últimos hayan denunciado ante el Serla que no se les conceda este año un día libre por la celebración de la festividad de San Martín de Porres. Defienden que el convenio sectorial sí les reconoce este derecho, independientemente de que este año el 3 de noviembre haya caído en domingo.

Los sindicatos defienden que tiene derecho a disfrutar de ese día, aunque se les conceda con posterioridad, y de ahí que tengan esta batalla abierta.

El 4 de septiembre, la empresa presentó una propuesta en la que planteaba una subida salarial del 2% en 2024, del 1,5% en 2025% y del 1% tanto en 2026 como en 2027.

En relación al plus de penosidad, toxicidad y peligrosidad, la propuesta detallaba que los trabajadores que lo perciben como un 10% de su salario base, verán como se incrementa un 1,4% durante cada año de vigencia del convenio. Este es uno de los asuntos que más controversia está generando, ya que los sindicatos reclaman que sea de un 20%, tal y como marcan el convenio sectorial.

Se ha llegado a barajar, aunque se desconoce hasta qué punto fue una propuesta formal, trasladar a la masa salarial el dinero que Urbaser percibirá por la revisión de precios con el Ayuntamiento relativa a los costes de personal.