Puigdemont acusa a jueces y policías de ir contra la democracia

El expresidente catalán y candidato de Junts a la Generalitat, Carles Puigdemont, ha denunciado un "golpe de Estado híbrido" de jueces y policías contra las instituciones democráticas españolas.

En un comunicado en 'X' de este jueves recogido por Europa Press, ha alertado de que "como que visiblemente no son guardias civiles entrando en el Congreso con la metralleta en la mano, el golpe de Estado no es percibido como tal", si bien el resultado el mismo.

Fa temps que a Espanya hi ha una mena de cop d'estat híbrid. Des d'institucions i instruments de la democràcia --el poder judicial, les forces policials-- s'està actuant al marge de la llei. Ho fan grups organitzats (on hi ha policies, periodistes, juristes, empresaris) i ho fan… https://t.co/cBfys36yNj