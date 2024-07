«Queremos más, somos insaciables»

Después de que España tumbara ayer a Alemania por 2-1, en la selección española reinaba la euforia y la alegría. El técnico, Luis de la Fuente, se mostraba orgulloso del esforzado triunfo ante los germanos, que además supone entrar en la historia, puesto que nunca antes la Roja había ganado a una anfitriona en un torneo grande.

«Hemos trabajado en equipo, en unión, dando prioridad a lo colectivo, y así, se consiguen cosas. Han pasado ya a la historia, pero queremos más. Son insaciables. Es un orgullo para mí dirigirlos», manifestó De la Fuente tras el triunfo en la prórroga ante los teutones.

El riojano no se mostró sorprendido por el desarrollo del encuentro, «esto es fútbol. Yo vengo del fútbol de los 80 y entonces sí se daban leña. No me quejo de la actitud del equipo rival, me quedo con lo que hemos hecho nosotros», confesó el seleccionador al ser preguntado por las 22 faltas cometidas por el combinado germano.

Además, Pedri, Carvajal y Le Normand no jugarán las semifinales y Nacho y Fabián, tocados, por lo que el míster lo tendrá complicado para el próximo encuentro: «Vamos a disfrutar de este momento histórico. Pedri ha recibido una entrada fortísima que podría haber sido valorada disciplinariamente de otra manera. Pero no pondré excusas y si no está tendrá que jugar otro», añadiendo que «los 26 están preparados para competir».