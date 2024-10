El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta, Gonzalo Santonja, pidió hoy avanzar hacia una sociedad donde la presencia de la mujer en el deporte no requiera "especial sacrificio de las mujeres ni especial comprensión de los hombres", y recordó que "una sociedad no puede prescindir de un 50 por ciento de sus integrantes en nada, ni en medicina, política, teatro o deporte".

En el discurso de inauguración de la jornada 'Mujer y deporte', que se celebra esta tarde en la sede de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte en Valladolid, Santonja recordó que el objetivo de la cita es, precisamente, "concienciar y reflexionar sobre la importancia de la mujer en el deporte español", motivo por el que se cuenta para ello con siete reconocidas deportistas olímpicas en dos mesas redondas.

En la primera de ellas, la presencia de las medallistas olímpicas Adriana Cerezo, Jennifer Pareja y Laura López permite a los asistentes "sentir e imaginar, por unos instantes, lo que supone recibir una medalla en unos Juegos Olímpicos después de años de esfuerzos y sacrificios". Estaba prevista también la presencia de Lydia Valentín, pero finalmente no pudo acudir.

En la segunda, en la que participan Sandra Aguilar, Mayte Martínez, Virginia Ruano y Coral Bistuer, se ahonda en "una preocupación constante" de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte: la conciliación de la maternidad y el deporte de alto nivel. Una materia que Santonja aseguró que "es posible" pero siempre y cuando "todos asumamos la responsabilidad que tenemos".

No obstante, el consejero de Cultura aseguró que para la Junta "la maternidad en el ámbito de las deportistas de alto nivel es una cuestión prioritaria" porque mientras la conciliación entre la vida profesional, deportiva y personal de estas mujeres "no sea normal, la sociedad no estará equilibrada".

Por ello, recordó, desde la Consejería que dirige se ha modificado el mecanismo de concesión de becas a deportistas, entrenadoras, árbitras y jueces para que "en un año en el que no hubieran obtenido resultados por razón de su maternidad, no pierdan el derecho a las ayudas", bajo el prisma de que "una sociedad no puede ser tan desagradecida ni inconsciente".

En todo caso, Santonja destacó que para tratar ambos temas, hoy se encuentren en la sede de la Consejería siete deportistas de alto nivel para conocer "la opinión de quien sabe, porque tienen experiencia, sabiduría, sentido común, y hablan desde la razón, el corazón, la formación, los éxitos y el trabajo cotidiano".

"Contáis con nuestra admiración, apoyo y gratitud más sincera", concluyó Santonja, que confió en que las jornadas sean "verdaderamente provechosas" gracias también a la participación del Comité Olímpico Español (COE) como "máximo exponente de la excelencia deportiva". Un organismo con el que el consejero aseguró que la Junta mantiene "una fluida y estupenda relación" desde la "apuesta por el diálogo y la colaboración". "Queremos ir de la mano de los mejores", sentenció.

Programa 'Todos olímpicos'

Por último, el consejero de Cultura, Turismo y Deporte recordó que la Junta desarrolla el programa 'Todos olímpicos' para acercar los valores del olimpismo a los escolares de Castilla y León, dado que "la semiente hay que plantarla pronto para que fructifique".

Con esta iniciativa, "curso tras curso", dos deportistas olímpicos recorren colegios de las nueve provincias de la Comunidad para introducir a alumnos de 4º a 6º de Primaria en "los valores del olimpismo". En el pasado curso, fueron los deportistas Laura López Valle y Óscar Perales los que compartieron conversaciones con casi 4.000 niños de un total de 84 centros escolares de Castilla y León.