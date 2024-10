Desde que en noviembre de 2022 Laura del Val presentara en su ciudad el, en ese momento, incompleto espectáculo De Burgos también se sale, el humor de la abogada que dejó la toga para trabajar a tiempo completo como cómica ha evolucionado tanto como su propia vida. «Mantiene la base y el espíritu, pero no tiene nada que ver. El escenario se ha adaptado, mi humor ha crecido, tengo más recursos y sobre todo hay una mayor interacción con el público. Es un espectáculo totalmente distinto», afirma.

Salvo en aquella ocasión, en la que además no le funcionó el proyector, De Burgos también se sale no lo ha vuelto a compartir en casa. Por eso no extraña que haya agotado las entradas de Cultural Cordón para escucharla este viernes hablar de salir del armario, del humor burgalés, nuestra manera de ser y de personajes que han puesto a la provincia en el mapa, como «el abuelo cartero terrorista» o las monjas de Belorado. «Estoy muy contenta con la acogida de la gente de mi tierra, que quieran venir a verme y reírse. Es verdad que aquí siempre me he sentido muy arropada y me hace mucha ilusión. Así que estaré un poquito más nerviosa. Me hace muy feliz. Podría llorar, pero como soy de Burgos no me salen las lágrimas», confiesa.

Desde que se lanzara a la piscina hace dos años, Laura del Val ha trabajado en televisión como guionista en El Intermedio y, entre otros, el programa de Eva Soriano en Movistar, y ha colaborado en radio en La Ventana de la Cadena Ser. Pero la racha no ha acabado porque ahora mismo forma parte del equipo de Cuerpos especiales, de Europa FM; participa los sábados con Julia en la Onda, de Onda Cero; en Mañana Más, el programa de Ángel Carmona en Radio Nacional de España, y forma parte del equipo de El Podcast de los Podcast, con Miguel Campos y Jorge Yorya.

Así que apenas le queda tiempo para configurar el que será su próximo espectáculo, En mi cabeza sonaba mejor, que ni está acabado ni tiene fecha de estreno. «Está en construcción como la democracia española». De momento sigue probando algunas ideas y confía en darlo por concluido: «Ahora mismo me siento como Leire de La Oreja de Van Gogh, que actúo sin saber cuándo será el último».

En ese momento no le importaría estrenarlo en Burgos, quizá en las fiestas de San Pedro, dado que sigue obcecada en ser su pregonera. Y si eso no es posible porque a la alcaldesa no le encaja, desde aquí la promocionamos para que lance la bota. «Estaría encantada. Puedo hacerlo con la pierna porque soy futbolista; pero si no, me entrenaré fuerte con el brazo desde ahora».

Mientras, seguirá apostando por el escenario, el medio que más le gusta por «la libertad» que permite, «la magia de las distancias cortas y la conexión con el público». Y si usted se ha quedado sin entradas, este fin de semana arranca una nueva temporada del Vermú Comedia en el Golden Garden de la calle Trinidad. Allí estará acompañada de dos compañeros que serán sorpresa «como cuando tu madre te dio a luz» (a las 13 horas).