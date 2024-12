'Legado Artesano', la marca que garantiza excelencia

Con el objetivo de difundir el trabajo elaborado por los numerosos artesanos que ejercen su actividad en Castilla-La Mancha, surgió la marca de excelencia Legado Artesano, impulsada por el Gobierno de Castilla-La Mancha para poner en valor la variada artesanía realizada en esta tierra, con distintos oficios tradicionales muy arraigados que contribuyen a definir su identidad como pueblo, es el caso de cuchilleros, ceramistas, bordadores, tejedores, joyeros, vidrieros, belenistas o carpinteros.

Como un sector vivo y dinámico la artesanía castellano-manchega garantiza su continuidad con la sucesiva incorporación de nuevas generaciones que apuestan por mantener vivos esos oficios milenarios, manteniendo al tiempo su esencia y aportando renovados diseños.

Además, a través de la market place incluida en la web de Artesanía Castilla-La Mancha los artesanos y artesanas de la región pueden ofrecer y comercializar sus productos en todos los rincones del planeta, gracias a las innumerables posibilidades que ofrece la venta por Internet.

Cabe reseñar que la marca de artesanía regional impulsada por el Ejecutivo de Castilla-La Mancha a través de la empresa pública Eturia, fue nominada como finalista en los Premios Nacionales de Artesanía en la categoría de promoción para las Entidades Públicas, tal y como desveló la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, que destacó la importancia de la nominación, en la línea de reforzar el trabajo que se realiza de la mano del sector para visibilizar y prestigiar el sector.

Manuel Perea, belenista. Lleva más de dos décadas formando parte de la decoración navideña de los hogares de la provincia de Toledo, con elaboraciones hechas a mano. Montó un taller artesano, junto a su mujer Loli, en Villacañas dedicado a la fabricación de belenes y desde entonces vende sus figuras y minuaturas en mercados navideños. Además cuenta con una tienda física en el pueblo toledano, que está abierta todo el año, donde tiene sus mejores creaciones.

¿Cómo son los orígenes de este negocio artesano?

Estaba trabajando en el sector de las puertas y cuando cerraron tantas fábricas en Villacañas, mi mujer y yo, decidimos apostar por hacer belenes. Siempre nos ha tirado lo relacionado con el Belén y hemos hecho muchísimas cosas desde que estábamos recién casados. Por ello, decidimos empezar esta andadura en la que llevamos veinte años.

¿En qué estáis especializados en Belenes y Artesanía Loesma y cómo es el proceso de elaboración?

Principalmente estamos especializados en las construcciones que pueden albergar agua y en el montaje de figuras para el Belén. Casi todos nuestros trabajos están elaborados a mano, aunque en la actualidad hay muchas maquinarias que fabrican estos artículos.

El proceso de elaboración de las figuras y de las miniaturas comienza con el diseño, que puede ser propio o por petición del cliente. Cogemos las medidas y empezamos a construir utilizando materiales como el corcho, la madera, espuma de polietileno o material reciclado. Reciclamos un montón de cosas, que es muy importante.

¿De qué manera vive un belenista la Navidad?

La Navidad es lo más importante para un belenista. La realidad es que en nuestra familia hay afición y en casa seguimos montando el Belén, aunque sea con una escenografía. Además, en las últimas navidades, nos estamos dando cuenta de que la gente joven ha empezado a comprar belenes, y eso que son un poco caros para algunos bolsillos, pero estamos contentos.

En cuanto a la ventas, ¿qué porcentaje supone las ventas navideñas y a qué público os dirigís?

Para nuestro negocio familiar, las ventas que realizamos durante la época navideña supone más o menos el 90 por ciento de los ingresos anuales. El resto del año, también tenemos muchos encargos de particulares. Por otro lado, también trabajamos con ayuntamientos de la provincia de Toledo y de Albacete, que montan sus belenes en Navidad. También, trabajamos con algunos lugares eclasiásticos como es el monasterio de San Juan de los Reyes. Una de las grandes fuentes de ingresos son los puestos que montamos en las casetas de mercados navideños, como en la plaza de Zocodover de Toledo, y, este año por primera vez, en Talavera de la Reina. También participamos en la Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha (Farcama) y tenemos muchísimo clientes en la provincia de Ávila. Tampoco podemos abarcar mucho más por nuestra producción.

Para terminar, ¿qué significa para su negocio tener el sello de Legado Artesano?

Se trata de un título que te da un caché. En muchas ferias si no tienes este sello pueden que no te escojan. Por ejemplo, en Madrid es muy difícil poder pasar y participar en ferias o mercados si no tienes esta distinción, aunque hagas muchos papeleos. En definitiva, nos ayuda mucho.

Bienvenido Carrasco Fletes, ceramista. Bienvenido Carrasco lleva 53 años dedicado al oficio de la cerámica, sector en el que apuesta por la tradición pero también por la innovación, con piezas de autor y personalizadas. Además, destaca la importancia de dar a conocer esta artesanía, algo a lo que contribuye desde su taller, abierto al público para ofrecer demostraciones en vivo de esta labor cuyas técnicas han sido declaradas Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

Lleva más de 50 años dedicado al oficio cerámico, artesanía que parece que vive un nuevo renacer, ¿qué cree que mantiene vivo este legado?

Ahora, en estos últimos tiempos, desde que a Talavera, Puente y a Puebla de México nos dieron la declaración como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanida, también hemos de reconocer que la Junta de Comunidades está apostando mucho por la artesanía y con Legado Artesano lo que se está consiiguiendo es que la artesanía sea historia pasada, que ya lo es, pero que esté siendo presente y, lo más importante, que si se continúa como hasta ahora, va a ser historia para el futuro, con proyectos para el futuro. Y eso es muy importante y nos da esperanza e ilusión a los artesanos. Es de justicia porque la artesanía, si no se conoce, no se valora y últimamente se la está dando a conocer, con lo cual se la está empezando a valorar, y es muy positivo para nosotros.

¿Es importante tanto el papel del propio artesano como de la administración para esta continuidad?

Efectivamente, además ahora también se están creando escuelas taller porque uno de nuestros problemas es que, si no se pone remedio, la artesanía no tiene futuro. Dar continuidad a un oficio artesano no se hace en un mes, hay que darle una continuidad y para ello se están creando las escuelas taller, con lo cual estoy muy esperanzado de que la artesanía, gracias a todos estos temas de Legado Artesano, la apuesta de la Junta de Comunidades, la declaración de la UNESCO, se está dando futuro, que es lo importante.

En su caso crea tanto cerámica tradicional como de autor y personalizada, ¿cómo es la convivencia de ambas en el sector? ¿se concibe una sin la otra ya en esta época?

En estos momentos hay que hacer tanto la tradicional, no hay que olvidarla nunca porque es historia del pasado, pero se pretende también que sea del presente y del futuro. Hay que pensar en las nuevas generaciones que, a lo mejor, con un dibujo con un conejito sobre unos matorrales o una cerámica del Renamiento, eso a lo mejor no les llena. Sin embargo, si mezclas otro tipo de cerámica de innovación, son muchos los que lo ven y dicen que no se imaginaban que en cerámica se hacía eso, y es lo que tenemos que hacer para atraer a la gente joven. Eso lo juntas con las escuelas taller y le estás dando un campo muchísimo más abierto. El caso es que continúe la cerámica, no está reñido, yo diría que incluso hoy es complementario. Es la misma cerámica, lleva el mismo proceso de elaboración que por lo que somos Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, alfarería, con barro, esmaltado, óxidos tratados, y la segunda cocción a 950 grados. Lleva el mismo proceso solo que una decoración diferente.

¿Se puede decir que hoy hay cerámica para todos los gustos?

Sí, es que nos tememos que adaptar justamente a eso, a que haya cerámica para todos los gustos, porque si nos dedicamos solo a la tradicional entonces sí que estamos condenados. Tenemos que mantener el legado artesano pero no quedarnos en el pasado, que sea pasado, presente y futuro.