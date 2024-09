'Tardes de soledad' gana la Concha de Oro

El documental 'Tardes de soledad', del cineasta catalán Albert Serra, se ha proclamado con la Concha de Oro en el 72 edición del Festival de San Sebastián, que ha entregado este sábado los galardones del Zinemaldia, en una edición en la que se ha reivindicado al cine argentino, una industria que se está "destruyendo" por parte del gobierno de Javier Milei.

El cineasta ha toreado las polémicas iniciales de PACMA que acusaban a la producción de "humanizar una práctica violenta" y que pidieron su retirada. En su documental, Serra acompaña al torero Roca Rey en su duelo con cinco toros, durante varias faenas en las que también se ve cómo son sus trayectos de ida y vuelta con su cuadrilla.

La actriz Itziar Ituño y el actor Malcolm Treviño-Sitté han sido los encargados de presentar la gala de clausura, tanto en euskera como en castellano, y que se ha desarrollado en el Palacio de Congresos Kursaal de San Sebastián. El evento ha arrancado puntual a las 21.00 horas.

En la categoría a mejor interpretación protagonista, el galardón ha ido a parar a Patricia López Arnaiz por su actuación en 'Los destellos', de Pilar Palomero, que era una de las principales candidatas a la Concha de Oro. "Pilar Palomero es una grande, quiero poner en valor su talento. Se merece estar compartiendo este premio", ha afirmado.

La Concha de Plata a la mejor interpretación de reparto ha sido para Pierre Lottin, por 'Cuando cae el otoño', en la que se aborda las relaciones tóxicas familiares, en especial las de las madres y sus hijos. Una cinta que también se ha llevado el premio del jurado al mejor guion, por la labor realizador de su director François Ozon.

En esta edición se ha vuelto a conceder un galardón 'ex aequo', como ya viene pasando en los últimos años. En esta edición, el jurado ha decidido otorgar la Concha de Plata a la Mejor dirección a 'On falling', de Laura Carreira, que en su ópera prima ha realizado un retrato social que explora la lucha por encontrar sentido a la vida, y 'El llanto', de Pedro Martín Calero protagonizada por Ester Expósito, y que refleja la problemática de la violencia machista. "Este tema es un tema central de nuestra sociedad, por lo que todos somos responsables", ha manifestado.

Por otro lado, el Premio especial del jurado ha seleccionado a 'The last showgirl', de Gia Coppola y protagonizada por Pamela Anderson, quien encarna a una experimentada bailarina que debe planificar su futuro cuando su espectáculo cierra abruptamente tras una carrera de 30 años; y el Premio del Jurado a la mejor fotografía ha ido a parar a 'Bound in heaven', de la cineasta china Xin Huo, que narra la historia de un enfermo terminal y una mujer atrapada por la violencia.

En total han sido 16 las películas que han participado a concurso y que se han proyectado desde el pasado viernes en San Sebastián, cuando se inauguró el certamen con la erótica 'Emmanuelle' de Audrey Diwan.

Reivindicaciones contras las políticas de Argentina e Irán

A los premios ya mencionados se han sumado los de Horizontes Latinos para la argentina 'El jockey', de Luis Ortega y protagonizada por Nahuel Pérez Biscayart y Úrsula Corberó. El actor argentino ha ensalzado al cine patrio y ha recordado que las películas de aquel país siempre han contado con la ayuda del INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales).

"Este premio demuestra una vez más que el cine argentino se mueve, gusta, se exporta y no sólo eso, agrega valor, atrae inversiones y deja dinero en el país. El gobierno solo ve las cosas con ojos mercantilistas", ha indicado cuando ha recogido el premio.

Nahuel Pérez Biscayart ha asegurado que el gobierno presidido por Javier Milei está "empecinado" en llevar a cabo un "plan de destrucción de la industria nacional y con eso se lleva puesto a la cultura nacional y al cine argentino". "Se creen muy pillos y militantes de la libertad, pero detrás de ese odio que profesan no hay ninguna libertad, solo soledad. Podrán intentarlo, pero no nos van a destruir ni van a borrar nuestras memorias ni futuro. Sepan que todo el amor que nos produce juntarnos para filmar las películas de nuestro país será más fuerte que todo desprecio", ha clamado.

Los presentadores de la gala han recordado que esta edición del Festival de San Sebastián ha estado marcado por el apoyo al cine argentino. La cita cinematográfica ha acogido a 16 películas producidas total o parcialmente en Argentina, a las que hay que añadir nueve proyectos con participación argentina en las diferentes secciones de industria.

"El festival quiere recordar al mundo que una vez más el cine se convierte en un acto de desafío y resistencia frente a aquellos que quieren acabar con la cultura", ha dicho Malcolm Treviño-Sitté , que ha dado paso a unas imágenes y a un vídeo, entre los que se ha podido ver a Ricardo Darín brindando su apoyo al cine de su país.

En cuanto al Premio del Público Ciudad de Donostia, la película con mayor puntuación ha sido 'Por todo lo alto', de Emmanuel Courcol, mientras que el Premio del Público a la Mejor película europea ha recaído en 'The seed of the sacred fig', de Mohammad Rasoulof, al ser una producción alemana, francesa e iraní.

El premio lo ha recogido la actriz iraní Masha Rasoulof, que ha señalado que el galardón lo hace más valioso por venir del público y ha celebrado que hayan premiado a una cinta "con tanto esfuerzo y tantas limitaciones en Irán". "Mi país está en un momento muy difícil y con muchas restricciones", ha lamentado.

En la categoría Zabaltegui-Tabakalera, se ha seleccionado a la cinta 'April, de Dea Kulumbegashvilli, y el premio New Directors a 'Bagger Drama', de Piet Baumgartner.

La película 'All we imagine as light', de la realizadora india Payal Kapaldia, ha recibido el Premio TVE/Otra Mirada. Además, el premio Irizar de Cine Vasco ha ido a parar a 'Chaplin, espíritu gitano', de Carmen Chaplin.

El jurado de la Sección Oficial -que otorga la Concha de Oro, las tres Conchas de Plata y los premios a mejor guion y fotografía- ha estado formado por la directora Jaione Camborda, última ganadora de la Concha de Oro por 'O Corno', la escritora y periodista argentina Leila Guerriero, el actor Fran Kranz, el director griego Christos Nikou, el cineasta austríaco Ulrich Seidl y la productora francesa Carole Scotta.

Los galardones que se han entregado esta noche se suman a los reconocimientos honoríficos de esta edición: el Premio Donostia que ha recibido Pedro Almodóvar, Javier Bardem y Cate Blanchett.

Entre los nombres de personalidades de Hollywood, que han pasado durante estos días por el Festival, han sido Johnny Depp, Andrew Garfield, Monica Bellucci o el cineasta Edward Berger.