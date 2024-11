Recuperar los vínculos comunitarios, clave contra la soledad

Los expertos apelaron hoy a la recuperación de los vínculos comunitarios, perdidos en los últimos años, para luchar contra la soledad no deseada, uno de los problemas de la sociedad actual y que hoy se puso de manifiesto en el marco del Grupo de Enlace del Consejo Económico y Social (CES), que celebró el V Foro Social 'Soledad no deseada'.

El presidente del CES, Enrique Cabero, aseguró en una primera introducción que este sentimiento, considerado por muchos como la 'epidemia del siglo XXI', es un "problema para las personas, generado no solo entre los mayores, sino cada vez más entre los jóvenes, y que se da sobre todo en el ámbito rural, pero también en el urbano". Explicó que afecta de forma "psicológica y física, porque altera la forma de relacionarse con los demás". En este sentido, instó a "responder" con iniciativas de carácter público-privado, "con educación un nuevo contexto social que favorezcan las relaciones entre personas".

Al respecto, Francisco José Ausín Díez, del Instituto de Filosofía del CSIC (Grupo de Ética Aplicada, GEA), parafraseó a Ortega y Gasset y explicó que "la soledad es un tema de nuestro tiempo" y que "tiene un impacto enorme sobre las personas y las condiciones con las que se llevan a cabo las relaciones". Ausín achacó estas cuestiones "al auge de los individualismos, la debilitación de los lazos sociales y familiares, la precariedad laboral y el escaso reparto de los cuidados en el hogar".

Igualmente, como experto en la materia, el coordinador del libro 'Soledades. Una cartografía para nuestro tiempo (Editorial Plaza y Valdés, 2021) apeló a poner en marcha recetas como "recuperar vínculos comunitarios, perdidos estos años", y que estas iniciativas "no lleguen solo de la mano del Estado, sino de forma público-privada".

En la misma línea se posicionó Carmen Cárdenas, coordinadora del espacio 'CRECE' contra la soledad no deseada, financiado por los Fondos Next Generation, que se desarrolla en 33 localidades de España, de 15 provincias y de ocho comunidades autónomas. En Castilla y León, este espacio expositivo de momento se lleva a cabo en la ciudad de León y próximamente en Valladolid, si bien existe el compromiso de extenderlo a más localidades, según informa Ical.

En él, dijo, se han trabajado con personas mayores, jóvenes, personas en riesgo de inclusión social, con problemas de salud mental, etcétera, "tanto con ellas como con su entorno, porque no se puede tratar la soledad no deseada de forma individual". En ese estudio, a nivel nacional, 1.666 personas mostraron su vivencia en un trabajo anterior y posterior, y el 90 por ciento de ellas mostraron una reducción en una escala establecida de soledad no deseada entre un periodo y otro, lo que constata el "éxito" del programa.

En este análisis, solo un nueve por ciento de los encuestados manifestó "abiertamente" este sentimiento "por temor a sufrir un estigma", y que se halla cada vez más en población joven, pero que puede alcanzar el 40 por ciento si se utilizan escalas de validación internacional.

Más soledad en jóvenes

Las razones que Cárdenas argumentó para el aumento de la soledad no deseada entre los jóvenes son la "mayor superficialidad" de este colectivo, así como el uso de las redes sociales, que "juegan un rol ambivalente, porque da la impresión de que uno tiene mucha gente alrededor, muchos amigos, pero cuando se pregunta sobre ellos nunca es tanta la cifra de relaciones reales como de seguidores".

"Tenemos que ver la soledad no deseada desde la óptica del ciclo vital. En algún momento de nuestra vida estaremos solos, y lo superaremos, porque el problema se crea cuando no somos capaces de afrontarla, se hace crónica y el sentimiento empieza a doler", advirtió, para añadir que "cuando una persona se siente sola, no tiene las relaciones que desea y ello le afecta al momento sociológico y personal".

Al respecto, se posicionó junto a Cabero y Ausín para determinar que es necesario recuperar los vínculos más cercanos: "Cuando yo era una niña, no solo me cuidaban mis padres, sino que nos conocíamos todos en el vecindario o el barrio. Ese espíritu comunitario lo hemos perdido. No tenemos que inventarnos nada nuevo para luchar contra la soledad no deseada, sino volver a estar pendientes los unos de los otros", sentenció.

Por último, Silvia de la Varga, del programa 'CRECE' en Castilla y León, señaló que se trata de una herramienta con un enfoque especial en las innovaciones tecnológicas y que ha logrado dar respuestas innovadoras a situaciones de soledad no deseada, destacando, precisamente, el enfoque comunitario de la intervención y el uso de respuestas tecnológicas para paliar este sentimiento.

De momento, en León se ha abierto este espacio "inclusivo-interactivo" bajo el nombre 'Un momento a solas', en el que "lo primero es conocer la situación y el entorno". "Pretendemos hacerles una exposición para que la gente salga con otra mirada y se den cuenta y abran los ojos ante estos tabús", comentó. Esta exposición es una "espacio de sensibilización con grupos, que fomenta la reflexión y el debate en un taller".