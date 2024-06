Jarro de agua fría para los vecinos de San Pedro de la Fuente y Fuentecillas. El Ayuntamiento de Burgos descarta poner una cubierta en el patio de la biblioteca Miguel de Cervantes por el elevado coste que supondría, unos dos millones de euros. La decisión se dio a conocer en la Junta del Distrito Oeste. Los vecinos habían planteado esta solución por la falta de espacio para hacer actividades ante el aumento de población en la zona.

Como medida intermedia llegaron a poner sobre la mesa la posibilidad de colocar una lona y así al menos poder usar el patio cuando no hiciera demasiado frío o en verano, pero la solución no se considera adecuada, según señaló Concepción Camarero, presidenta de la Asociación de Vecinos San Pedro de la Fuente y Fuentecillas y miembro del Distrito Oeste. «Es una desilusión. Nos han dicho que no lo ven viable, pero el barrio necesita espacios, dado que es el único que no cuenta con un centro cívico».

La biblioteca se inauguró en de septiembre de 2006 en un edificio de nueva construcción con tres plantas distribuidas en 2.000 metros cuadrados, lo que supone una capacidad inicial de al menos 70.000 documentos distribuidos en diferentes salas y depósitos. Ofrece 197 puestos de lectura, a los que se suman hasta otros 57 asientos en la sala de usos múltiples (exposiciones, conferencias...) y diferentes espacios. Sin embargo, se ha quedado pequeña con la expansión urbanística de la zona y la llegada de nuevos vecinos, de ahí que se planteara ganar el espacio del patio.

El barrio también reclama un lugar para que los mayores socialicen y puedan jugar a las cartas, dado que en la actualidad no cuentan con ningún espacio para este cometido tras el cierre del local que tenía la caja de ahorros.

Por el contrario, el equipo de Gobierno seguirá adelante con la construcción de un centro municipal en la barriada San Juan Bautista que irá situado en una parcela de 8.000 metros cuadrados en la calle Mar de Plata, en la que también se construiría un aparcamiento. Será una construcción prefabricada para agilizar su puesta en marcha. La idea es iniciar las obras este mismo año, una vez que se cuente con partida presupuestaria.

El coste inicial rondaría los 300.000 euros, aunque se incrementará. De este modo, se aparcaría la remodelación del edificio de la calle Costa Rica que el Estado cedió al Ayuntamiento, dado que presenta numerosas barreras arquitectónicas y necesitaría una amplia reforma. Más complejidad tiene el arreglo de la calle Zamora, otra de las demandas del Distrito Oeste debido a que el suelo pertenece a diferentes dueños con los que es complicado ponerse de acuerdo.