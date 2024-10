Se iba a lanzar la campaña en otoño, pero aún no hay fecha para el estreno de los bonos al consumo para los comercios de Aranda. La intención del área municipal promotora de esta iniciativa era poder tenerlos listos para este mes, como muy tarde en noviembre, pero el proceso administrativo se ha estancado en otros departamentos. «Lo están mirando en Intervención y los jurídicos», concreta la responsable municipal de Comercio, Belén Esteban. «No hay fecha para lanzarlos, desde Comercio no hemos empezado, no podemos hacer nada hasta que nos digan que se puede hacer así», añade la concejala de la que depende la puesta en marcha de estas ayudas al consumo que tan bien funcionan en ciudades como Miranda de Ebro o Burgos, y que en la capital ribereña sólo tienen el antecedente de 2021, que para los comerciantes resultó más un gasto que una ayuda.

Aunque el plazo para lograr el visto bueno del ámbito jurídico y económico municipal, el proceso para lanzar los bonos aún no ha comenzado. «Tenemos pendiente toda la operativa, la idea es hacerlo a través de ACOA, pero primero tenemos que hablarlo con ellos, porque entregar esos bonos implicará tener una oficina y una persona vendiendo esos bonos durante unos días, hasta que se agoten, al ciudadano», explica Esteban, que ha tomado como referencia el modelo que se sigue en Miranda.

Este trámite para poner los bonos a disposición de los clientes de todo el comercio de Aranda, «no sólo del centro, es para todos» puntualiza la concejala, se limita a día de hoy a un primer contacto con los responsables de la patronal del comercio. «No lo tenemos concretado, se lo planteamos a ellos pero no hay nada cerrado hasta que nos digan que se puede hacer así desde los servicios municipales que lo están estudiando», reconoce la edil.

Mientras sale adelante esta línea municipal de apoyo al consumo en el comercio local, en la capital ribereña funciona desde hace casi un año la plataforma Impulsa Aranda, un monedero virtual creado bajo el auspicio de ACOA y que cuenta con 16 comercios adheridos, de los más diversos sectores, donde los clientes consiguen descuentos que acumulan para poder utilizarlos en futuras compras.

A pesar de que para acceder a estas ventajas sólo es necesario tener DNI, gran parte de los comercios que participan en esta plataforma aseguran que no está funcionando tan bien como cabría esperar. «A mí no me lo pide mucha gente, hay que moverlo más», asegura la dueña de una tienda de ropa. «Hay mucho desconocimiento y a mí no me a traído nuevos clientes», lamentan desde un comercio de complementos. «Podría haber más tiendas en la plataforma, pero las que estamos es representativo de cada sector», valora otro comerciante.