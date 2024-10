El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, visitó hoy la localidad palentina de Hornillos de Cerrato para presentar la concesión de ayudas económicas a municipios y pedanías de menos de 200 habitantes para el mantenimiento de bares o centros de ocio. Una convocatoria estrenada este año y que ha resultado ser un éxito, con un importe total de las ayudas que asciende a más de 2,2 millones de euros, repartidos en ayudas individuales de 3.000 euros. Subvenciones que irán destinadas a sufragar los gastos corrientes de estos establecimientos en 734 pueblos: 492 cabeceras municipales de hasta 200 habitantes (261 con menos de 100 habitantes) y 242 pedanías, también de hasta 200 habitantes (180 de ellas con menos de 100 habitantes), y que en cualquier caso cuentan con un solo bar, cafetería o establecimiento similar. Por provincias, las más beneficiadas han sido Burgos (169 pueblos), León (153) y Ávila (81). Tras ellas le siguen la provincia de Palencia con 70 pueblos, Salamanca con 60, Soria con 57, Valladolid con 53, Zamora con 46 y Segovia con 45.

El total de habitantes censados en estos pueblos es de alrededor de 70.000. A esta cifra hay que añadir el número de personas que, teniendo vivienda en estos municipios, no residen allí habitualmente y, por lo tanto, no aparecen en el censo, así como los visitantes que puedan acoger estos pueblos en época vacacional o festiva. La Junta estima que los establecimientos que han recibido esta ayuda darán servicio a alrededor de 145.000 personas al año, con las consecuencias positivas que esto tiene no solo para la vida diaria en los pueblos, sino también para su proyección turística y festiva. "Esta ayuda viene a dar vida a los municipios. Un bar en un pueblo pequeño tiene importancia ya que permite el asentamiento poblacional, cumple una función social, ya que la gente charla, se reúne y se relaciona y cumple una función asistencial ya que consigue detectar situaciones de vulnerabilidad y desamparo, o aquellas relacionadas con la salud de las personas", apuntó el consejero de la Presidencia.

Los 3.000 euros que recibirá cada ayuntamiento irán destinados íntegramente a cubrir los gastos del establecimiento en concepto de suministros generales, como agua, luz, gas y otros combustibles para calefacción y agua caliente, y también para el pago de internet, televisión o plataformas audiovisuales.

Por lo tanto, González Gago expresó su satisfacción por el elevado interés que ha suscitado esta nueva línea de ayudas entre los pequeños pueblos y apuntó que es una iniciativa "anclada en el territorio", con la que la Junta de Castilla y León ha demostrado entender las necesidades del medio rural. Añadió que es una muestra de "política real" que ha contado con el respaldo de las entidades locales, y que se consolidará durante los próximos años.