Las 72.704 sociedades no financieras de Castilla y León lograron en 2022 el mejor resultado de su historia tras disparar sus beneficios tras impuestos hasta los 3.530 millones de euros, casi mil más que el año anterior, y más de 900 por encima del anterior récord del año 2020. Un estudio de la Agencia Tributaria constata que estas sociedades no financieras, aquellas cuya principal actividad es la producción de bienes o servicios no financieros de mercado, cuyos ingresos provienen principalmente de la venta de la producción, declararon unos beneficios netos un 37,3 por ciento por encima del dato de 2021, con 960,1 millones más.

El informe sobre las Cuentas Anuales no Consolidadas del Impuesto sobre Sociedades del año 2022, recogido por Ical, sitúa la producción de esas 72.704 sociedades no financieras (72.786 en 2021), en los 82.496,46 millones de euros, con un aumento anual del 13,1 por ciento. Los consumos intermedios de estas compañías alcanzaron los 63.792,58 millones, mientras que los gastos de personal sumaron 11.655,55 millones.

Los resultados que se facilitan en el documento señalan que 961 "grandes" sociedades, asumieron 1.915,61 millones de euros de beneficio neto, un 33,4 por ciento más que en 2021; mientras que 59.346 de "reducida dimensión", ganaron 1.371,41 millones, con un crecimiento del 33,7 por ciento.

Las empresas ganan 3.500 millones y logran su récord histórico - Foto: FS ICAL

Por sectores, el análisis precisa que las 1.280 sociedades no mercantiles de entidades financieras y aseguradoras tuvo -141,4 millones de pérdidas, un 118,6 por ciento más frente a los -64,6 de 2021. El resto estuvo en positivo, aunque en información y comunicación, sus 1.200 sociedades, declararon 1,4 millones de resultado neto, con una caída del 91,1 por ciento; y las 4.553 de agricultura, ganadería, selvicultura y pesca, ganaron 149,8 millones, un 2,4 por ciento menos que el año anterior.

En el lado positivo, las 2.633 sociedades de las industrias extractivas, energía y agua presentaron un resultado de 472,8 millones de euros, con una aumento del 262,6 por ciento. En el caso de las 16.716 sociedades de la construcción y actividades inmobiliarios, el beneficio ascendió a 3547,2 millones, con una subida del 175,3 por ciento. Además, las 8.741 sociedades de otros servicios personales y de ocio, sumaron 67,3 millones de beneficio, un 75,2 por ciento por encima del dato del 2021; y las 3.272 de los servios sociales, 74,7 millones, con un alza del 19,9 por ciento.

Cabe destacar el resultado de las 6.798 industrias manufactureras, que ganaron 1.250,9 millones, un 15,8 por ciento más. Asimismo, los 18.824 comercios y tiendas de reparaciones y transporte, lograron 758,6 millones, con un incremento del 3,6 por ciento. Estos dos últimos sectores fueron responsables del 56,9 por ciento del global de beneficios declarados por las sociedades de la Comunidad.

Cifra de negocios

La Agencia Tributaria ofrece también información sobre las empresas de la Comunidad, por tramos en su cifra de negocios, con 64.250 por debajo del millón de euros. En concreto, aparecen 22.250 con un dato inferior a cero; 10.424 con entre cero y 50.000 euros; 6.818 con entre 50.000 y 100.000; 8.282, con entre 100.00 y 200.000; 4.911 con entre 200.000 y 300.000; 7.228 con entre 300.000 y 600.000, y 4.147 con entre 600.000 y un millón.

Además, presentaron una cifra de negocios de entre uno y dos millones, 3.700; de entre dos y tres, 1.467; de entre tres y cuatro, 798; de entre cuatro y cinco, 488; de entre cinco y seis, 390; de entre seis y diez, 657; de entre diez y 20, 470; y de entre 20 y 60, 348. por último, se registraron 145 con más de 60 millones de facturación; 71 con entre 60 y 100 millones; y 68 con entre 500 y 1.000. No existen datos estadísticos para tramos más elevados.

Resultado contable y liquidación

La estadística concreta también el resultado contable, que refleja las empresas que operan con beneficio y las que presentan pérdidas. En este sentido, hubo en 2022, 39.097 empresas con resultado por encima de cero, en global, con 5.035,36 millones de euros, con una base imponible de Sociedades de 4.763,77 millones. En el lado contrario, 33.616 sociedades declararon un resultado contable de menos 1.442,7 millones de euros, con una base imponible de apenas 36,34 millones. La cuota del Impuesto de Sociedades del ejercicio a ingresar ascendió 1.052,17 millones de euros en Castilla y León, y a devolver, 27,8 millones de euros.