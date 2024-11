Illa insiste en que el cupo catalán "beneficia" a España

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacado de su reunión con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que ambos dirigentes han constatado que se está "trabajando adecuadamente" entre ambos Gobiernos para implementar la propuesta de financiación singular para Cataluña acordada entre PSC y ERC, a la vez que ha insistido en que este cupo catalán "no va contra nadie", sino que "beneficia" también al resto de España.

Así se ha expresado Salvador Illa en la rueda de prensa posterior al encuentro bilateral que ha mantenido este viernes con Sánchez en el Palacio de La Moncloa, en el que, según ha desvelado, han hablado "muy brevemente" sobre la financiación singular para Cataluña "porque es una cosa que está acordada".

Sin embargo, Illa sí que ha dicho que ambos han constatado los trabajos que se están haciendo entre la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el departamento de Economía de la Generalitat de Cataluña con el calendario previsto para implementar el acuerdo suscrito con ERC.

"No va contra nadie"

Y ante las quejas que ha suscitado esta financiación singular en otros presidentes autonómicos y diferentes federaciones del PSOE, Illa ha defendido que este acuerdo con ERC "no va contra nadie" porque, según ha dicho, "respeta los principios de solidaridad" y cree que va a ser "beneficioso no solo para Cataluña, sino para el conjunto de España".

"Yo he escuchado todo lo que se ha dicho, pero no he entrado en polémicas, y ni lo voy a hacer, en polémicas estériles, ni en contribuir a hacer ruido, sino que me he centrado, nos hemos centrado en trabajar para dar cumplimiento al acuerdo, que estoy seguro que, insisto, va a ser beneficioso para todos", ha proclamado al respecto Salvador Illa.

En cualquier caso, el presidente catalán ha recalcado que no se ha abordado esta cuestión en niveles específicos, aunque sí que ha destacado sus palabras anteriores de que habría que incrementar por cuatro los recursos de la Agencia Tributaria de Cataluña para comenzar a recaudar todos los impuestos.

"Veremos exactamente en qué medida y por qué procedimiento, siempre respetando los derechos laborales de todos y las preferencias de todos", ha apostillado Illa, que ha incidido en que su "compromiso" es cumplir "el acuerdo íntegro" con ERC.

Acudirá a la Conferencia de Presidentes

Salvador Illa ha comenzado su intervención en esta rueda de prensa destacando la "normalidad institucional" de que un presidente catalán vuelva al Palacio de La Moncloa para reunirse con el jefe del Ejecutivo y agradeciendo a Sánchez que convocara a todos los mandatarios autonómicos en esta ronda.

En este contexto, Illa ha confirmado que acudirá a la Conferencia de Presidentes que se celebrará el próximo 13 de diciembre en Santander para abordar asuntos como la financiación autonómica, la sanidad, la vivienda y migración.

"Desde Cataluña proponemos un velo a favor de la prosperidad compartida para toda España y para todas las comunidades frente al modelo que otros defienden de prosperidad excluyente. Creo firmemente que cuando Cataluña mejora, España mejora. Somos parte de este gran proyecto colectivo y queremos implicarnos activamente desde nuestro ámbito de responsabilidades en la construcción del país plural y diverso que es España", ha sostenido Illa.