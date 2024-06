Quiñones defiende a la ganadería en extensivo como fundamental

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, defendió hoy a la ganadería en extensivo al considerarla "fundamental para la conservación de los ecosistemas", ya que "ayuda a la lucha contra los incendios forestales al mantener corta la vegetación", lo que ayuda a la no extensión de los mismos, al tiempo que "favorece la biodiversidad, la fijación de CO2 y la mitigación del cambio climático" y supone "un ejemplo de bienestar animal" .

"No hay más bienestar animal que una vaca que se alimenta de la naturaleza, que está al aire libre, que no tiene estrés y que no utiliza alimentos procesados, así como menos medicamentos, lo que la hace más saludable", resaltó Juan Carlos Suárez-Quiñones, durante la celebración de la Feria de la Raza Parda de Montaña en la localidad leonesa de Crémenes.

Una feria que se celebró hoy 39 años después de que despareciera del calendario, por lo que quiso felicitar al alcalde del municipio, Manuel Valbuena, por la "brillante iniciativa" de recuperar una Feria que tuvo "una vida corta" entre 1979 a 1985, tras lo que fue suspendida hasta el día hoy, cuando se lleva a cabo con el impulso y la ayuda del jefe de servicio de Agricultura y Ganadería de la Delegación Territorial de León, Fidentino Reyero.

El titular de Medio Ambiente consideró "muy importante" la recuperación de la cita en "defensa" de una raza "autóctona" que está cerca de cumplir cien años tras mejorar la raza Parda Alpina y que es considerada "una raza del territorio", por lo que abogó por "mantenerla". De la conocida como 'ratina', destacó su "carne absolutamente envidiable y muy rica", sí como sus características "muy nobles" que permitían que en el pasado "se prestara para ayudar a la población de los pueblos a mantener una fuerza tractora de sus carros".

Frente a ello, lamentó que se trata de "una vaca que, en extensivo, sufre los ataques del lobo incontrolado desde que en 2021 el Gobierno de España impidiera a las comunidades autónomas su control", aunque garantizó que "se seguirá luchando en Europa para que se vuelva a recuperar su control y así evitar los daños que causa a los sistemas ganaderos".

Suárez-Quiñones aprovechó su visita a la Feria de la Raza Parda de Montaña para recordar que este es el primer año que la Junta de Castilla y León, a través del nuevo Plan Estratégico de la Política Agraria Común, "da ayudas a las razas autóctonas en periodo de extinción", al tratarse también de "un recurso cultural que mantiene la ilusión en los ganaderos con el apoyo y la ayuda de la Federación Española de la Raza Parda de Montaña". A esta ayuda sumó otras dedicadas a "desbroces, mejorar los pastos de montaña y favorecer el recurso" en "un ejemplo de unión del medio rural".