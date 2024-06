Dalic se defiende de las últimas críticas recibidas

Zlatko Dalic, seleccionador croata, respondió ayer en rueda de prensa a las críticas tras el empate ante Albania (2-2) que deja muy tocado a su combinado, con opciones reducidas de pasar a octavos de la Eurocopa, recordando que «cuando se ganan medallas» su papel «es irrelevante».

«Siempre digo que es mi responsabilidad. Soy consciente de que cuando se ganan medallas mi papel es irrelevante... y que estoy ahí por casualidad. Pero así es en Croacia» declaró desde Neuruppin, localidad vecina a Berlín en la que los arlequinados preparan el torneo.

Otra mala actuación de la selección de Luka Modric, que llegaba a esta Eurocopa tras hacer dos Mundiales (2º en 2018, 3º en 2022) y una Liga de Naciones (2º en 2023) excelsos, complica sobre manera su clasificación. Tiene que ganar a Italia en la última jornada y puede aún así no ser suficiente. Una situación peliaguda para los balcánicos en el campeonato continental.

«Estuvimos al borde de la eliminación tanto en Catar como en la última Eurocopa. La victoria significará para nosotros pasar de ronda, la derrota nos deja fuera», recordó el preparador.

«Tenemos que aceptar la responsabilidad y corregir nuestros errores. En Rusia solo encajamos un gol en el grupo y, esta vez, cinco», apuntó el técnico de la escuadra arlequinada ante los medios de comunicación.

Croacia no ha visto una sola tarjeta amarilla: «Esto es un indicativo de que no somos agresivos y que no estamos cerca de los jugadores».

«Ante Albania encajamos el primer gol en un centro que tuvimos que haber despejado. Estamos demasiado alejados de los rivales. Concedemos goles fácilmente. Nos marcan un gol en el minuto 95 en un contraataque, nos falta esa agresividad», manifestó el entrenador de 57 años.

La polémica está servida en Croacia y más tras la reacción de Ivan Rakitic, ex del Sevilla y uno de los jugadores más veteranos del combinado ajedrezado. El centrocampista compartió una foto suya en Instagram con el texto «el mejor jugador croata de la historia». Una publicación que no ayuda a calmar las aguas en un cuadro que se la jugará en en el último encuentro.