En un mercado laboral que roza el pleno empleo desde hace varios meses, en el que el 80% de sus industrias reconoce serias dificultades para contratar y en el apenas hay aspirantes para cubrir los puestos vacantes, cualquier estrategia puede ser válida. Este año no solo se ha adelantado varias semanas la campaña de verano (cerrando desde finales de abril y, sobre todo, mayo los puestos a cubrir estas vacaciones), sino que muchas empresas empiezan a utilizar estos contratos temporales para formar a nuevo personal y ofertar empleos indefinidos a partir de septiembre.

Así lo están constatando las empresas de empleo temporal (ETT) que operan en Burgos, que estiman un incremento de la contratación en torno a un 15% en lo que va de año, que ascenderá hasta el 20% durante los próximos tres meses.

Aparentemente es una situación ideal:hay actividad y empleos, previsiones de nuevos proyectos para el segundo semestre, pero no hay personal suficiente -ni de lejos- para poder atender esta demanda y el crecimiento de la carga de trabajo.

La situación, detalla Eva Franco, directora de Adecco en Burgos, es «muy compleja» en la hostelería y la construcción, dos sectores que arrastran problemas desde hace años y que no parecen tener una solución fácil. Pero la industria, clave en la economía local, tampoco se queda atrás. No encuentran los perfiles que necesita, y no solo este verano sino todo el año.

(Más información en la edición impresa de este lunes de Diario de Burgos)